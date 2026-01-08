Thermaltake представила блоки питания мощностью до 3000 Вт и модели с заменяемыми разъёмами

Компания Thermaltake показала на выставке CES 2026 множество новых блоков питания различной мощности и функциональности. В частности, производитель представил новую Toughpower i-серию БП с уникальными программными функциями, показал компактные SFX-модели большой мощности, а также представил новую уникальную серию БП Golden Track с заменяемыми панелями разъёмов питания.

Одной из звёзд анонса стала модель блока питания AX 3000W. Новинка обладает мощностью 3000 Вт и предназначена для использования в составе высокопроизводительных рабочих станций. Блок питания оснащён сразу четырьмя разъёмами 12V-2×6 и позволяет одновременно подключить до четырёх графических ускорителей с энергопотреблением до 600 Вт каждый. При этом у него ещё остаётся запас мощности в 600 Вт.

Модели Toughpower i1650W и Toughpower i2000W мощностью 1650 и 2000 Вт соответственно также получили по четыре разъёма питания 12V-2×6. Каждый разъём сертифицирован на передачу мощности до 600 Вт, однако использовать все разъёмы одновременно не получится. Впрочем, Thermaltake отмечает, что не во всех рабочих станциях применяются видеокарты с энергопотреблением 600 Вт.

Серию Toughpower i выделяет наличие порта USB. Благодаря этому блоки питания совместимы с новым приложением мониторинга БП от Thermaltake. С его помощью можно отслеживать текущее энергопотребление, температуры, скорость вращения вентилятора, эффективность и другие показатели блока питания.

С помощью программного обеспечения, например, можно проверить, как андервольтинг той же видеокарты сказывается на снижении энергопотребления и вашем счёте за электричество.

Компания также представила совершенно новую линейку блоков питания Golden Track, которые будут доступны в версиях мощностью 750, 850, 1000 и 1200 Вт и предложат поддержку взаимозаменяемой панели разъёмов питания. Thermaltake рассматривает возможность внедрения опциональных панелей разъёмов, которые позволят расширить функциональность БП за счёт добавления управления RGB-подсветкой, терморегулирования, USB-подключения и других возможностей. Такая конструкция также позволит легко заменять панели в случае повреждения того или иного разъёма и упростит модернизацию блока питания, поскольку заменить сам БП можно будет без отключения проводов от панели разъёмов.

Thermaltake всё ещё работает над этим продуктом. Его можно считать прототипом, поэтому информации о предполагаемой дате запуска и цене пока нет.

Кроме того, компания представила диагностическое устройство для тестирования блоков питания — Dr. Power III Pro. Оно поддерживает блоки питания стандартов ATX вплоть до ATX12V v3.1, имеет автоматический и ручной режимы тестирования, обеспечивает мониторинг выходного напряжения в реальном времени для линий +12 В, +5 В, +3,3 В и +5Vsb, а также обнаруживает сигналы боковой полосы SENSE0/SENSE1 разъёма PCIe 12+4 pin (150/300/450/600 Вт).

Thermaltake отдельно отмечает наличие у устройства цветного экрана, обеспечивающего более наглядное отображение информации и улучшенную визуализацию данных за счёт цветового разделения категорий.