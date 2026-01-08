Устройства с Wi-Fi 8 показали на CES 2026, хотя стандарт выйдет лишь через два года

Всего через два года после полноценного запуска Wi-Fi 7 начало поднимать голову новое поколение беспроводных сетей — пока в виде прототипов. Сразу несколько производителей продемонстрировали на выставке CES 2026 первые образцы оборудования на основе стандарта Wi-Fi 8, который официально будет опубликован лишь в 2028 году.

В отличие от прошлых обновлений, целью которых было увеличение скорости, новый стандарт Wi-Fi 8 придерживается иных приоритетов: стабильности соединения, энергоэффективности и согласованной работы устройств. И без того высокие скорости Wi-Fi 7 остаются актуальными, но в дополнение к ним ставится задача улучшить взаимодействие устройств друг с другом, поддерживать показатели производительности на расстоянии, а также обеспечивать потоковые трансляции и игровые сессии с минимальными задержками и числом обрывов сигнала.

Окончательная версия официальной спецификации IEEE 802.11bn, как ещё называется Wi-Fi 8, будет утверждена только в 2028 году, однако производители чипов и маршрутизаторов уже готовят серийную продукцию даже на основе предварительной версии стандарта — в продажу такое оборудование может поступить уже в этом году. Нестандартным дизайном концепта роутера ROG NeoCore привлекла внимание компания Asus — внешне устройство напоминает 20-гранную игральную кость с полым основанием и при этом лишено внешних антенн. Маршрутизатор, по словам производителя, поддерживает скорости уровня Wi-Fi 7, но предлагает более высокую пропускную способность и меньшую задержку — он способен передавать большие объёмы данных одновременно с меньшим количеством узких мест.

Broadcom продемонстрировала целую линейку чипов для работы с Wi-Fi 8: процессор BCM4918 и двухдиапазонные модули BCM6714 и BCM6719. Эти чипы смогут использоваться как в потребительских маршрутизаторах, так и в сетевых шлюзах операторов связи. В исполнении MediaTek серия чипов для Wi-Fi 8 получила название Filogic 8000. Эту платформу производитель адресовал «премиальным и флагманским устройствам»: новым чипам найдётся место в корпоративных точках доступа, смартфонах и ноутбуках, телевизорах и устройствах умного дома.

«Wi-Fi Alliance сейчас находится на начальном этапе выбора функций Wi-Fi 8, и для экосистемы Wi-Fi нормально начинать работу над чипами, образцами продукции, ранними разработками и предварительными версиями технологий до появления сертификации Wi-Fi», — заявил ресурсу The Verge гендиректор некоммерческой организации Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson). Если серийная продукция с Wi-Fi 8 действительно выйдет уже в этом году, её владельцам придётся устанавливать обновления после выхода окончательной спецификации.