Сегодня 08 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Устройства с Wi-Fi 8 показали на CES 202...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Устройства с Wi-Fi 8 показали на CES 2026, хотя стандарт выйдет лишь через два года

Всего через два года после полноценного запуска Wi-Fi 7 начало поднимать голову новое поколение беспроводных сетей — пока в виде прототипов. Сразу несколько производителей продемонстрировали на выставке CES 2026 первые образцы оборудования на основе стандарта Wi-Fi 8, который официально будет опубликован лишь в 2028 году.

Источник изображения: mediatek.com

Источник изображения: mediatek.com

В отличие от прошлых обновлений, целью которых было увеличение скорости, новый стандарт Wi-Fi 8 придерживается иных приоритетов: стабильности соединения, энергоэффективности и согласованной работы устройств. И без того высокие скорости Wi-Fi 7 остаются актуальными, но в дополнение к ним ставится задача улучшить взаимодействие устройств друг с другом, поддерживать показатели производительности на расстоянии, а также обеспечивать потоковые трансляции и игровые сессии с минимальными задержками и числом обрывов сигнала.

Окончательная версия официальной спецификации IEEE 802.11bn, как ещё называется Wi-Fi 8, будет утверждена только в 2028 году, однако производители чипов и маршрутизаторов уже готовят серийную продукцию даже на основе предварительной версии стандарта — в продажу такое оборудование может поступить уже в этом году. Нестандартным дизайном концепта роутера ROG NeoCore привлекла внимание компания Asus — внешне устройство напоминает 20-гранную игральную кость с полым основанием и при этом лишено внешних антенн. Маршрутизатор, по словам производителя, поддерживает скорости уровня Wi-Fi 7, но предлагает более высокую пропускную способность и меньшую задержку — он способен передавать большие объёмы данных одновременно с меньшим количеством узких мест.

Источник изображения: asus.com

Источник изображения: asus.com

Broadcom продемонстрировала целую линейку чипов для работы с Wi-Fi 8: процессор BCM4918 и двухдиапазонные модули BCM6714 и BCM6719. Эти чипы смогут использоваться как в потребительских маршрутизаторах, так и в сетевых шлюзах операторов связи. В исполнении MediaTek серия чипов для Wi-Fi 8 получила название Filogic 8000. Эту платформу производитель адресовал «премиальным и флагманским устройствам»: новым чипам найдётся место в корпоративных точках доступа, смартфонах и ноутбуках, телевизорах и устройствах умного дома.

«Wi-Fi Alliance сейчас находится на начальном этапе выбора функций Wi-Fi 8, и для экосистемы Wi-Fi нормально начинать работу над чипами, образцами продукции, ранними разработками и предварительными версиями технологий до появления сертификации Wi-Fi», — заявил ресурсу The Verge гендиректор некоммерческой организации Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson). Если серийная продукция с Wi-Fi 8 действительно выйдет уже в этом году, её владельцам придётся устанавливать обновления после выхода окончательной спецификации.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus представит на CES 2026 маршрутизатор с Wi-Fi 8, хотя стандарт ещё не утвердили
Intel: Wi-Fi 8 будет «про надёжность и расширенные возможности», а не «про скорость»
TP-Link провела первые испытания оборудования с Wi-Fi 8
В устаревших роутерах D-Link нашли уязвимость, активно эксплуатируемую хакерами — исправлять её не станут
В течение года SpaceX удвоит производства терминалов Starlink — интернет из космоса может стать дешевле
Смартфоны Galaxy S26 могут получить полноценную спутниковую связь — представлен мобильный модем Exynos 5410
Теги: wi-fi 8, ces 2026, прототип
wi-fi 8, ces 2026, прототип
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.