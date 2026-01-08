Воссоединение Макс с Хлоей и «смертоносное инферно»: европейский регулятор «засветил» подробности неанонсированной Life is Strange: Reunion

С релиза Life is Strange: Double Exposure прошло лишь немногим больше года, однако издательство Square Enix и разработчики из Deck Nine Games, похоже, уже готовят к выпуску новую игру прославленной приключенческой серии.

Европейская возрастная комиссия PEGI (Pan European Game Information) классифицировала Life is Strange: Reunion. Запись об игре с сайта регулятора уже пропала, но утечку удалось зафиксировать (см. изображение ниже).

Согласно уже удалённой информации, Life is Strange: Reunion вышла эксклюзивно на PS5 ещё 27 марта 2025 года, однако это не соответствует действительности. На сайте PEGI также приводились подробности завязки игры.

По сюжету «преследуемая кошмарами и невозможными воспоминаниями» Хлоя Прайс приезжает в Каледонский университет (место действия Double Exposure) за помощью своей некогда лучшей подруги — Максин Колфилд.

Тем временем Макс, для которой потеря Хлои стала самым горьким разочарованием в жизни, столкнулась с другой бедой — «смертоносное инферно» через три дня грозится уничтожить кампус.

Life is Strange: Reunion заслужила от PEGI классификацию «от 16 лет» — в проекте фигурирует реалистичное изображение насилия, использование наркотических веществ, сквернословие и внутриигровые покупки.

Life is Strange: Double Exposure вышла осенью 2024 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Несмотря на слабые продажи, сиквел игре, по слухам, был гарантирован.