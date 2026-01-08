Учёные отобрали звёзды в окрестностях Земли, наиболее перспективные для поиска жизни

В современной астрономии одним из ключевых вопросов является поиск звёзд, вокруг которых могли бы существовать планеты с благоприятными для развития жизни условиями. Учёные обратили внимание на звёзды K-типа — так называемые оранжевые карлики, которые по массе чуть меньше и холоднее Солнца, но при этом намного стабильнее нашей звезды. Для жизни главное что? Дать ей время! У оранжевых карликов времени хоть отбавляй.

Звёзды типа K живут значительно дольше, чем наше Солнце, — от 20 до 70 млрд лет, что создаёт гораздо более протяжённое по времени «окно» для формирования и устойчивого существования биосфер на их планетах. Наша звезда — жёлтый карлик типа G — не протянет и 10 млрд лет. Красные карлики — звёзды типа M — живут ещё дольше и в теории могут существовать дольше нынешнего возраста Вселенной. Но красные карлики непредсказуемы — у них высокая частота вспышек и сильный поток ультрафиолета, что всегда будет угрожать жизни вблизи таких звёзд.

В общем, астрономы выбрали целью поиск звёзд типа K в относительной близости от Солнца — в пределах 33 парсеков (около 108 световых лет). Они изучили спектрограммы свыше 2000 звёзд типа K, чтобы оценить их физические характеристики, такие как возраст, температура, скорость вращения и положение в Галактике. Эти параметры важны для понимания потенциала звезды как среды обитания, поскольку активность и интенсивность излучения существенно влияют на атмосферу и климат возможных планет.

Из полученного массива наблюдений по всему небу, для чего использовались два телескопа со сверхчувствительными спектрометрами в обоих полушариях Земли, исследователи выделили 529 зрелых и слабоактивных K-звёзд, которые обладали наиболее подходящими условиями для поиска землеподобных планет и потенциально обитаемых миров. При этом на сегодняшний день лишь небольшая доля отобранных звёзд — около 7,5 % — имеет подтверждённые экзопланеты, что указывает на то, что большинство подходящих систем пока остаются недостаточно изученными. По мере появления у учёных новых инструментов открытых экзопланет будет всё больше и больше — даже там, где они пока не найдены.

Важно отметить, что K-звёзды занимают значительную долю локального звёздного населения — около 11 % всех звёзд в радиусе 33 парсеков. Учёным есть из чего выбирать. Это тем более важно, что расходы ресурсов на каждое исследование очень велики, и выбор научной цели — один из ключевых этапов в будущей работе.