Dreame представила свою первую экшен-камеру Leaptic Cube — и она модульная

Dreame представила свою первую экшен-камеру Leaptic Cube. Её отличительной особенностью является раздельная конструкция с небольшим модулем камеры, который отсоединяется от основной части корпуса — на последней расположен 2,27-дюймовый дисплей, а максимальное рабочее расстояние между двумя компонентами составляет около 30 м.

Преимущество такого решения, помимо встроенной функции дистанционного управления, состоит в том, что камеру можно переворачивать. Dreame Leaptic Cube располагает крупным 1/1,3-дюймовым сенсором со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 155° и апертурой f/2,8. Сенсор имеет разрешение 50 мегапикселей в режиме фотосъёмки и обеспечивает 13,5 ступени динамического диапазона.

Основной сценарий использования экшен-камеры — конечно, съёмка видео. Оно записывается в разрешении 8K с частотой 30 кадров в секунду или в 4K при 60 кадрах в секунду. Конкурирующие модели того же класса от DJI и Insta360 ограничиваются режимом 4K при 60 кадрах в секунду, тогда как Dreame Leaptic Cube предлагает режим замедленной съёмки в 4K с частотой 120 кадров в секунду. Dreame Leaptic Cube поддерживает 10-битные режимы записи P-Log и HLG; в наличии функции стабилизации горизонта с параметрами 45° и 360° — при помощи гироскопа постоянно удерживается горизонтальный формат видео, однако при этом происходит обрезка кадра.

За производительную электронику Dreame Leaptic Cube отвечает 4-нм чипсет — в его задачи входят не только обработка и стабилизация изображения, но и функции искусственного интеллекта. Например, можно повысить качество звука в зависимости от сцены: усилить слышимость диалогов при съёмке видеоблога или использовать коррекцию звука при записи концертов. Также имеется функция управления устройством с помощью голосовых команд — без помощи рук.

Объём встроенной памяти на модуле камеры составляет 64 или 128 Гбайт; в основном корпусе с дисплеем также предусмотрен слот для карт microSD объёмом до 1 Тбайт. Первый модуль может записывать до 90 минут видео, а использование второго увеличивает этот показатель примерно до 200 минут.

Для камеры предусмотрены аксессуары: есть, например, накладной аккумулятор, который увеличивает время работы модуля камеры и может крепиться к штативу, а также водонепроницаемый кейс — о защите самого модуля камеры производитель умолчал. Dreame Leaptic Cube поступит в продажу в ближайшее время — точные сроки и цены компания огласит позже.

Теги: dreame, экшн-камера, ces 2026
