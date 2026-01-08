Сегодня 08 января 2026
AMD всё же откроет исходный код FSR 4, но не полностью — и вот почему

Компания AMD намекнула, что собирается официально сделать доступным исходный код технологии FSR 4. В рамках общения с журналистами на выставке CES 2026 представитель AMD заявил, что компания хочет «работать максимально открыто».

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

«Руководитель отдела программного обеспечения ответил, что случайный публичный релиз в августе был неожиданным, но компания намерена опубликовать исходный код библиотеки FSR 4, сохранив при этом ядро технологии в закрытом доступе, чтобы не давать инженерам Nvidia никаких преимуществ», — сообщил портал Tom’s Hardware, ссылаясь на слова представителя AMD Андрея Здравковича (Andrej Zdravković).

В августе прошлого года AMD случайно опубликовала на портале GitHub код FSR 4 с релизом обновлённого FidelityFX SDK для разработчиков игр и ПО. Позже AMD подтвердила, что это произошло по ошибке. Компания впоследствии удалила опубликованные файлы исходного кода, хотя и не сразу.

Напомним, что FSR 4 — это последняя версия пакета AMD для масштабирования и генерации кадров, но в отличие от предыдущих версий, которые работали исключительно на стандартных шейдерах, эта требует доступа к матричным блокам в графических процессорах RDNA 4 для корректной работы. Это связано с тем, что FSR 4 на фундаментальном уровне работает так же, как и Nvidia DLSS, используя нейронные сети для устранения артефактов масштабирования и интерполяции кадров.

Для предыдущих версий FSR, а именно 3.1.5 и более ранних, AMD уже выпустила исходный код. Файлы доступны на GitHub. Программное обеспечение распространяется по лицензии MIT. Очевидно, AMD не хочет раскрывать все секреты своих нейронных сетей, используемых в FSR 4, поскольку Intel и Nvidia смогли бы изучить их и, возможно, использовать эту информацию для улучшения собственных систем искусственного интеллекта. Но всё остальное компания, похоже, готова предоставить энтузиастам.

Фундаментально с официальной публикацией исходного кода FSR 4 ничего не изменится, поскольку моддеры уже смогли заставить FSR 4 работать на более старых видеокартах, таких как Radeon 6000-й серии на базе RDNA 2. Однако производительность и качество при этом, скорее, пострадали, чем улучшились. В то же время наличие исходного кода может упростить создание сторонних приложений, которые будут лучше справляться с замещением реализаций FSR в играх, чем текущее программное обеспечение AMD.

Теги: amd, amd radeon, fsr 4, исходный код
