Учёные разгадали столетнюю тайну переменной яркости Бетельгейзе — всё дело в постороннем влиянии

Потребовалось восемь лет наблюдений с помощью ряда современных астрономических инструментов, чтобы узнать давнюю тайну ярчайшей звезды на нашем небе — Бетельгейзе. Эта звезда имеет два чётко выраженных цикла изменения яркости, более короткий из которых учёные смогли аргументировано объяснить, а более длинный долго оставался предметом споров.

Ведущей гипотезой, объясняющей смену яркости Бетельгейзе с периодом 2100–2300 земных суток, было наличие звезды-компаньона в системе. Высокая яркость Бетельгейзе мешала прямым наблюдениям за её окрестностями. Наконец, летом прошлого года наметился прорыв, когда учёные впервые засекли некий объект ровно в том месте, где его предсказывали модели, описывающие вероятную орбиту компаньона. Открытие было сделано на пределе углового разрешения телескопа и соответствовало уровню 1,5 сигма, чего недостаточно для достоверного подтверждения.

О наличии компаньона вблизи Бетельгейзе с большей вероятностью могла рассказать газовая атмосфера гигантской звезды, которую, как лодка гладь пруда, рассекал своими пролётами невидимый спутник.

В результате почти восьмилетних наблюдений с использованием космического телескопа «Хаббл», а также наземных обсерваторий в Аризоне и на Канарских островах учёные обнаружили «след» — плотный газовый шлейф, который оставлял за собой небольшой компаньон, проходя через расширенную атмосферу Бетельгейзе. Этот шлейф создавал характерные изменения в спектре звезды, особенно в ультрафиолетовом диапазоне, что стало прямым признаком присутствия второго объекта. Эти изменения коррелируют с периодом орбиты спутника примерно в 2109 дней, что соответствует около 5,77 года.

Открытый спутник получил имя Сиварха (Siwarha). Его пролёты перед диском Бетельгейзе и за ним совпадают со всплесками линий железа в спектре: пик значительно выше, когда Сиварха проходит по диску звезды, и ниже, когда пролетает позади. Это наблюдение впервые предоставляет прямые доказательства того, что Бетельгейзе не одинока, а находится в системе как минимум с одним компаньоном. Сиварха снова выйдет из-за Бетельгейзе в августе 2027 года, что позволит провести дополнительные наблюдения и уточнить параметры системы.