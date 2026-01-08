Сегодня 08 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... В Gmail появились ИИ-входящие — Gemini р...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Gmail появились ИИ-входящие — Gemini разберёт письма за пользователя и поставит задачи

Google представила новый режим «ИИ-входящие» (AI Inbox) в почтовой службе Gmail — вместо традиционного списка писем помощник на основе искусственного интеллекта составляет персонализированные задачи и краткие обзоры тем, которые могут заинтересовать получателя.

Источник изображения: blog.google

Источник изображения: blog.google

Нововведение обещает стать важным подспорьем для тех, кто вынужден постоянно сортировать входящую корреспонденцию или использует почтовый ящик как список дел. В демонстрационном видео сервис «ИИ-входящие» предлагает перенести запись к стоматологу, написать ответ тренеру и кратко перечисляет темы, которые следует обсудить, например, футбольный сезон у команды или семейный сбор.

На начальном этапе функцией смогут воспользоваться только «доверенные тестировщики» в США и только в веб-интерфейсе, причём работать она будет лишь с обычными учётными записями Gmail, не привязанными к платформе Workspace. При этом на момент запуска ИИ-помощник не сможет определить, позвонил ли пользователь тому, кому Gmail порекомендовал связаться вместо отправки письма; количество задач, которые может формировать сервис, не ограничено. Служба «ИИ-входящие» пытается расставлять приоритеты в зависимости от того, что считает важным для пользователя на основе имеющейся переписки, однако слишком большое число задач, поставленных системой, может показаться некомфортным.

Ещё одно важное нововведение Gmail — расширение бесплатных сервисов. Все пользователи почтовой службы теперь бесплатно получат такие функции, как персонализированные подсказки для составления ответов, сводки по цепочкам писем и более мощную функцию помощи при написании новых сообщений. Абоненты тарифных планов Google One AI Pro ($19,99 в месяц) и Ultra ($249,99 в месяц) получат расширенную проверку орфографии и ИИ-сводки прямо в браузере. Функции ИИ в Gmail можно отключить, но не по отдельности, а все сразу. Google также заверила, что материалы Gmail не используются для обучения моделей Gemini.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Gemini для Google TV научится настраивать телевизоры и генерировать фото и видео в Nano Banana и Veo
ИИ-помощник Google Gemini 3 научился генерировать мини-игры YouTube Playables по текстовому описанию
Gemini не заменит Google Assistant на устройствах с Android — пока что
Character.AI и Google урегулировали иски о подростковых самоубийствах после общения с ИИ
OpenAI запустила бета-версию ChatGPT Health — персонального консультанта по вопросам здоровья
Google открыла новые вакансии для борьбы с выдумками от ИИ в поиске
Теги: google, gmail, gemini
google, gmail, gemini
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.