Google представила новый режим «ИИ-входящие» (AI Inbox) в почтовой службе Gmail — вместо традиционного списка писем помощник на основе искусственного интеллекта составляет персонализированные задачи и краткие обзоры тем, которые могут заинтересовать получателя.

Нововведение обещает стать важным подспорьем для тех, кто вынужден постоянно сортировать входящую корреспонденцию или использует почтовый ящик как список дел. В демонстрационном видео сервис «ИИ-входящие» предлагает перенести запись к стоматологу, написать ответ тренеру и кратко перечисляет темы, которые следует обсудить, например, футбольный сезон у команды или семейный сбор.

На начальном этапе функцией смогут воспользоваться только «доверенные тестировщики» в США и только в веб-интерфейсе, причём работать она будет лишь с обычными учётными записями Gmail, не привязанными к платформе Workspace. При этом на момент запуска ИИ-помощник не сможет определить, позвонил ли пользователь тому, кому Gmail порекомендовал связаться вместо отправки письма; количество задач, которые может формировать сервис, не ограничено. Служба «ИИ-входящие» пытается расставлять приоритеты в зависимости от того, что считает важным для пользователя на основе имеющейся переписки, однако слишком большое число задач, поставленных системой, может показаться некомфортным.

Ещё одно важное нововведение Gmail — расширение бесплатных сервисов. Все пользователи почтовой службы теперь бесплатно получат такие функции, как персонализированные подсказки для составления ответов, сводки по цепочкам писем и более мощную функцию помощи при написании новых сообщений. Абоненты тарифных планов Google One AI Pro ($19,99 в месяц) и Ultra ($249,99 в месяц) получат расширенную проверку орфографии и ИИ-сводки прямо в браузере. Функции ИИ в Gmail можно отключить, но не по отдельности, а все сразу. Google также заверила, что материалы Gmail не используются для обучения моделей Gemini.