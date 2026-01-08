Милый, но бесполезный: Samsung заморозила выпуск домашнего робота-шара Ballie

Компания Samsung на неопределённый срок отложила запуск в серийное производство домашнего робота-помощника Ballie, который первоначально должен был поступить в продажу ещё летом 2025 года.

Корейский производитель перестал испытывать оптимизм в отношении проекта, который анонсировал ещё в 2020 году. Маленький шарообразный робот задумывался как умный домашний помощник, который умел бы следовать за владельцем по дому, управлять устройствами умного дома и проецировать изображения на стены. Теперь всего этого не будет. Samsung, узнало Bloomberg, решила превратить Ballie из планировавшегося ранее потребительского продукта в «активную инновационную платформу» только для использования внутри компании. Официального объявления пока не последовало, но в своём нынешнем виде Ballie в магазинах не появится.

В действительности проект столкнулся с проблемой, которая характерна для всех потребительских роботов — их полезности. Робот на колёсах не может быть просто милой технической новинкой. Голосовые помощники уже есть в колонках, смартфонах, телевизорах и часах. Чтобы быть востребованным, Ballie должен делать нечто большее, работать эффективно и надёжно, не будучи при этом навязчивым или неудобным.

Это сигнал и другим игрокам на технологическом рынке — потребительского робота непросто продумать надлежащим образом. Amazon Astro так и не стал популярным, и компания сняла его с производства в 2024 году. Другие стартапы либо закрылись, либо отказались от направления домашней робототехники. В перспективе Samsung может вернуться к проекту Ballie, особенно по мере развития моделей искусственного интеллекта. Но маловероятно, что это случится в ближайшее время.