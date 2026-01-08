Сегодня 08 января 2026
Новости Software
Разработчиков Lords of the Fallen 2 заподозрили в плагиате Elden Ring Nightreign — гендиректор прояснил ситуацию

Фэнтезийный ролевой экшен Lords of the Fallen 2 от издательства CI Games и польской студии Hexworks оказался в центре небольшого скандала. Разработчиков заподозрили в плагиате Elden Ring Nightreign.

Источник изображения: CI Games

Источник изображения: CI Games

Началось всё с официального микроблога серии. Накануне в нём опубликовали иллюстрацию Crescent Host — одного из стандартных врагов в мире Lords of the Fallen 2. Хотя неприятель это новый, дизайн показался фанатам знакомым.

Пользователи обратили внимание, что Crescent Host похож одновременно на рыцаря Арториаса из Dark Souls и, даже в большей степени, на ночного странника Уайлдера из Elden Ring Nightreign. Фанаты заподозрили плагиат.

Crescent Host (слева), Уайлдер и Арториас (источники изображения: CI Games и Bandai Namco)

Crescent Host (слева), Уайлдер и Арториас (источники изображения: CI Games и Bandai Namco)

Гендиректор CI Games Марек Тыминьский (Marek Tyminski) поспешил заявить, что «вчерашние обвинения в плагиате на 100 % ложны», и в качестве доказательства своих слов показал скриншот из рабочего чата в Slack (см. изображение ниже).

На снимке видно, что дизайн Crescent Host был утверждён 17 июля 2024 года — более чем за пять месяцев до анонса Nightreign. Модель врага на движке, по словам Тыминьского, была готова к 23 октября 2024-го.

Источник изображения: X (Marek Tyminski)

Источник изображения: X (Marek Tyminski)

«Хронология [событий] ясна. В дизайне средневекового фэнтези могут наблюдаться визуальные переклички. Мы уважаем FromSoftware, но не копируем другие студии», — заверил Тыминьский.

Lords of the Fallen 2 выйдет в 2026 году на PC (EGS), PS5, Xbox Series X и S. Обещают огромный мир, перемещения между царствами живых и мёртвых, напряжённые битвы, гигантских боссов, графику на Unreal Engine 5 и текстовый перевод на русский.

Теги: lords of the fallen 2, hexworks, ci games, ролевой экшен, elden ring nightreign
