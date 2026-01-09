OneXPlayer представила внешнюю видеокарту OneXGPU 3 на основе Radeon RX 9070 XT

Компания OneXPlayer представила на выставке CES 2026 внешнюю видеокарту OneXGPU 3 на базе десктопной AMD Radeon RX 9070 XT с архитектурой RDNA 4. От полноценного настольного собрата она отличается сниженным до 180 Вт энергопотреблением и, как следствие, более низкой производительностью. Внешний блок eGPU также оснащён слотом M.2 для NVMe-накопителя.

В целом видеокарта с 16 Гбайт памяти GDDR6 рассматривается в качестве отличного решения для игр в разрешении 1440p и даже в некоторой степени для 4K. Однако узким местом во внешних видеокартах является интерфейс подключения.

OneXPlayer поясняет, что внешний eGPU можно подключить по интерфейсу OCuLink или через USB4. Первый предлагает пропускную способность до 64 Гбит/с и является более предпочтительным выбором, поскольку при использовании USB4 теряется до 25 % производительности в зависимости от сценариев использования. Но благодаря наличию сразу двух интерфейсов OneXGPU 3 должна быть совместима с большинством мини-ПК и портативных игровых устройств, которые не оснащаются производительной дискретной графикой.

Благодаря архитектуре RDNA 4 пользователи OneXGPU 3 получат все преимущества технологии FSR 4, что будет особенно полезно в играх в 4K-разрешении. Ещё одной интересной деталью OneXGPU 3 является наличие слота M.2 с поддержкой PCIe 2.0 для SSD. В оснащение устройства также входят два порта USB 3.2 Type-A, один LAN-порт и слот для карт памяти TF.

OneXPlayer не сообщила, когда внешняя видеокарта OneXGPU 3 поступит в продажу и по какой цене.