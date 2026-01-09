AyaNeo выпустила ретро-футуристический мини-ПК AM03 c чипом Intel Core i9-12900H и ценой от $399

Компания AyaNeo выпустила AM03 — компактный мини-ПК в ретро-футуристичном дизайне, напоминающем старые игровые приставки или музыкальные плееры. Корпус системы оснащён физическими кнопками, расположенными сверху, а также RGB-подсветкой. Панель передних разъёмов ввода/вывода спрятана за откидывающейся крышкой.

Внутри AyaNeo AM03 установлен процессор Intel Core i9-12900H (Alder Lake-H) с 14 ядрами и 20 потоками, имеющий номинальный TDP 45 Вт. Чип оснащён встроенной графикой Intel Iris Xe. Она, конечно, значительно менее производительна, чем решения в составе самых современных процессоров Intel, но вполне подходит для повседневного использования, мультимедиа и простых игр.

AyaNeo заявляет о поддержке до 64 Гбайт двухканальной памяти DDR4-3200 и возможности установки до двух NVMe-накопителей формата M.2 2280 (одного PCIe 4.0 и одного PCIe 3.0) общим объёмом до 8 Тбайт. Охлаждение компонентов внутри мини-ПК осуществляется с помощью двух алюминиевых тепловых трубок и вентилятора.

За откидывающейся передней панелью разъёмов прячутся порт USB-C для передачи видео, данных и зарядки, а также два USB 3.2 Gen2 Type-A и 3,5-мм аудиовыход. Задняя панель разъёмов представлена двумя 2,5-Гбит сетевыми интерфейсами, одним USB 3.2 Gen2 Type-A, одним USB 2.0 Type-A, а также портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

Система также оснащена встроенными стереодинамиками и пятью кнопками, отвечающими за управление подсветкой и громкостью. Также имеются две программируемые кнопки, настроить которые предлагается через фирменное приложение AYASpace.

Стоимость AyaNeo AM03 по предзаказу составляет $399 за версию Barebone (без SSD и ОЗУ). Ретейл-версия будет предлагаться по цене от $499. За вариант с 16 Гбайт оперативной памяти и SSD объёмом 512 Гбайт просят $499 по предзаказу (обычная цена — $599). Мини-ПК доступен в цветах Cyan Sky (светло-голубой) и Ink Shadow (чёрный).