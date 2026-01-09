Xiaomi выпустила домашнюю камеру видеонаблюдения Smart Camera 3 3K с поддержкой ИИ

Xiaomi представила в Китае камеру видеонаблюдения для помещений Smart Camera 3 3K с поддержкой ИИ и улучшенными возможностями для съёмки в условиях слабой освещённости.

Smart Camera 3 3K оснащена 5-мегапиксельным сенсором, обеспечивая съёмку видео с разрешением до 2960 × 1666 пикселей, что улучшает распознавание лиц и видимость объектов на видеозаписях при масштабировании.

Используемая в камере технология Xiaomi Ultra-Low Light Full Color позволяет дольше поддерживать съёмку цветного видео в условиях недостаточного освещения, чем при использовании обычных камер. При съёмке в полной темноте активируются восемь инфракрасных светодиодов, обеспечивающих чёткое чёрно-белое ночное видение без видимого красного света.

Xiaomi Smart Camera 3 3K оснащена системой панорамирования и наклона с двумя двигателями, обеспечивающей поворот на 360 градусов по горизонтали и на 109 градусов по вертикали. Система обеспечивает отслеживание движущегося человека, автоматически удерживая его в центре кадра.

Для защиты данных в камере установлен чип безопасности Mijia с уникальным закрытым ключом и цифровым сертификатом. Передача видео зашифрована, а облачное хранилище защищено шифрованием AES-128. Также есть возможность настройки пользовательских расписаний сна для временного отключения камеры в определённые часы.

Для обнаружения людей Smart Camera 3 3K использует локальный ИИ, что позволяет уменьшить время отклика по сравнению с использованием облака.

При подписке на облачный сервис Xiaomi камера позволяет распознавать лица на основе ИИ, отличая знакомые лица от незнакомых и отправляя пользователю соответствующие уведомления.

Камера поддерживает беспроводную сеть Wi-Fi (2,4/5 ГГц) для подключения, а также кодирование H.265 для уменьшения до 50 % размера видеофайлов и использования полосы пропускания. Встроенный динамик и массив микрофонов с радиусом действия 8 м и шумоподавлением обеспечивают двустороннюю голосовую связь, позволяя удалённо общаться с людьми в комнате через приложение Xiaomi Home.

Smart Camera 3 3K поддерживает карты памяти microSD объёмом 8–256 Гбайт, облачное хранилище и резервное копирование на NAS. Она также интегрируется с экосистемой Mi Home, совместима с такими устройствами, как умные дисплеи Xiaomi, телевизоры и колонки XiaoAi, создавая подключённую систему домашней безопасности.

Стоимость Smart Camera 3 3K составляет 199 юаней ($28), но сейчас её предлагают в Китае по сниженной цене 169 юаней ($24).