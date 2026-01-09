Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети ЕС обязал соцсеть X продлить сроки хране...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ЕС обязал соцсеть X продлить сроки хранения документов Grok из-за скандала

Еврокомиссия обязала соцсеть Илона Маска (Elon Musk) X продлить сроки хранения всех связанных с чат-ботом Grok документов — ведомству необходимо убедиться, что компания соблюдает местное законодательство, сообщает Reuters. В этом возникли сомнения, когда стало известно, что Grok по запросам пользователей генерирует изображения деликатного характера.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Накануне к хору критики в отношении Grok присоединились власти Швеции: одной из жертв сервиса пала вице-премьер страны — чат-бот сгенерировал и её изображение в непристойном виде. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Ulf Kristersson) охарактеризовал это как «вид сексуализированного насилия». «Это отвратительно, неприемлемо, оскорбительно», — заявил он.

Еврокомиссия решила до конца 2026 года продлить срок действия распоряжения о хранении документов, которое направила в X в прошлом году — оно касалось алгоритмов и распространения незаконных материалов на платформе. «Это значит, что платформе надлежит хранить внутренние документы, не избавляться от них, потому что у нас возникли сомнения в вашем соблюдении требований, <..> и нам необходимо иметь к ним доступ по запросу», — заявил представитель ведомства Тома Ренье (Thomas Regnier). Это не означает, что Еврокомиссия инициировала новое официальное расследование на основании действующего в регионе «Закона о цифровых сервисах» (DSA), оговорился чиновник.

Аккаунт X Safety 4 января заявил о намерении удалить все незаконные материалы с платформы, включая изображения жестокого обращения с детьми, и навсегда заблокировать связанные с такими материалами учётные записи. Ранее британская некоммерческая организация Internet Watch Foundation сообщила, что обнаружила изображения деликатного характера с детьми в возрасте от 11 до 13 лет, созданные, предположительно, с помощью Grok. «Это отвратительно. И мириться с этим нельзя», — прокомментировал инцидент британский премьер-министр Кир Стармер (Keir Starmer).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Стартап xAI Илона Маска привлёк ещё $20 млрд в очередном раунде финансирования
У Grok сломался регулятор подхалимства к Илону Маску — бот решил, что он совершенен во всём и даже может воскрешать людей
xAI выпустила Grok 4.1 — ИИ-модель заняла первое место в независимых тестах LMArena
В Gmail появились ИИ-входящие — Gemini разберёт письма за пользователя и поставит задачи
Character.AI и Google урегулировали иски о подростковых самоубийствах после общения с ИИ
OpenAI запустила бета-версию ChatGPT Health — персонального консультанта по вопросам здоровья
Теги: twitter, grok, еврокомиссия
twitter, grok, еврокомиссия
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.