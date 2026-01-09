ЕС обязал соцсеть X продлить сроки хранения документов Grok из-за скандала

Еврокомиссия обязала соцсеть Илона Маска (Elon Musk) X продлить сроки хранения всех связанных с чат-ботом Grok документов — ведомству необходимо убедиться, что компания соблюдает местное законодательство, сообщает Reuters. В этом возникли сомнения, когда стало известно, что Grok по запросам пользователей генерирует изображения деликатного характера.

Накануне к хору критики в отношении Grok присоединились власти Швеции: одной из жертв сервиса пала вице-премьер страны — чат-бот сгенерировал и её изображение в непристойном виде. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Ulf Kristersson) охарактеризовал это как «вид сексуализированного насилия». «Это отвратительно, неприемлемо, оскорбительно», — заявил он.

Еврокомиссия решила до конца 2026 года продлить срок действия распоряжения о хранении документов, которое направила в X в прошлом году — оно касалось алгоритмов и распространения незаконных материалов на платформе. «Это значит, что платформе надлежит хранить внутренние документы, не избавляться от них, потому что у нас возникли сомнения в вашем соблюдении требований, <..> и нам необходимо иметь к ним доступ по запросу», — заявил представитель ведомства Тома Ренье (Thomas Regnier). Это не означает, что Еврокомиссия инициировала новое официальное расследование на основании действующего в регионе «Закона о цифровых сервисах» (DSA), оговорился чиновник.

Аккаунт X Safety 4 января заявил о намерении удалить все незаконные материалы с платформы, включая изображения жестокого обращения с детьми, и навсегда заблокировать связанные с такими материалами учётные записи. Ранее британская некоммерческая организация Internet Watch Foundation сообщила, что обнаружила изображения деликатного характера с детьми в возрасте от 11 до 13 лет, созданные, предположительно, с помощью Grok. «Это отвратительно. И мириться с этим нельзя», — прокомментировал инцидент британский премьер-министр Кир Стармер (Keir Starmer).