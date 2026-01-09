Стимпанк с самурайским акцентом: новый трейлер пошаговой ролевой игры Shadow of the Road подтвердил релиз в 2026 году

Издательство Owlcat Games и разработчики из польской студии Another Angle Games на презентации New Game+ Showcase 2026 впервые объявили сроки выхода своей пошаговой ролевой игры Shadow of the Road.

Напомним, Another Angle Games заручилась поддержкой Owlcat Games летом 2024 года, однако сроков выхода Shadow of the Road до сих пор не имела. На анонсе партнёрства сообщалось, что игра на ранней стадии разработки.

Как стало известно, Shadow of the Road выйдет в 2026 году на ПК (Steam, GOG, EGS). Анонс сопровождался трейлером, в котором мир игры показан через призму пропаганды одной из ключевых фракций — Ост-Ниппонской компании.

«Обещания мира, порядка и технологического прогресса постепенно превратились в полотно опустошения, имперских амбиций и тотального контроля», — предупреждают разработчики Shadow of the Road.

События Shadow of the Road развернутся в 1868 году, когда Япония стала ареной кровавого противостояния традиционалистов и армии императора Муцухито, которого поддерживает Ост-Ниппонская компания.

Глава шпионов сёгуна поручает ронинам Сатору и Акире защищать мальчика, в котором дремлет могучая неуправляемая магия. Игрокам предстоит бросить вызов волшебным ёкаям и смертоносным паровым механизмам.

Обещают захватывающий сюжет, персонажей с собственной мотивацией и набором навыков, классические пошаговые сражения с самурайским акцентом и текстовый перевод на русский. В Steam доступна демоверсия.