Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Стимпанк с самурайским акцентом: новый т...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Стимпанк с самурайским акцентом: новый трейлер пошаговой ролевой игры Shadow of the Road подтвердил релиз в 2026 году

Издательство Owlcat Games и разработчики из польской студии Another Angle Games на презентации New Game+ Showcase 2026 впервые объявили сроки выхода своей пошаговой ролевой игры Shadow of the Road.

Источник изображений: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

Напомним, Another Angle Games заручилась поддержкой Owlcat Games летом 2024 года, однако сроков выхода Shadow of the Road до сих пор не имела. На анонсе партнёрства сообщалось, что игра на ранней стадии разработки.

Как стало известно, Shadow of the Road выйдет в 2026 году на ПК (Steam, GOG, EGS). Анонс сопровождался трейлером, в котором мир игры показан через призму пропаганды одной из ключевых фракций — Ост-Ниппонской компании.

«Обещания мира, порядка и технологического прогресса постепенно превратились в полотно опустошения, имперских амбиций и тотального контроля», — предупреждают разработчики Shadow of the Road.

События Shadow of the Road развернутся в 1868 году, когда Япония стала ареной кровавого противостояния традиционалистов и армии императора Муцухито, которого поддерживает Ост-Ниппонская компания.

Глава шпионов сёгуна поручает ронинам Сатору и Акире защищать мальчика, в котором дремлет могучая неуправляемая магия. Игрокам предстоит бросить вызов волшебным ёкаям и смертоносным паровым механизмам.

Обещают захватывающий сюжет, персонажей с собственной мотивацией и набором навыков, классические пошаговые сражения с самурайским акцентом и текстовый перевод на русский. В Steam доступна демоверсия.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Амбициозная научно-фэнтезийная ролевая игра Starfinder: Afterlight получила первый геймплей и готовится к выходу в раннем доступе Steam
Owlcat Games запустит собственный лаунчер, чтобы игрокам было проще следить за проектами студии — подробности Owlcat Launcher
Disco Elysium во вселенной мрачного будущего: журналист поделился впечатлениями от закрытой «альфы» Warhammer 40,000: Dark Heresy
Продажи Detroit: Become Human превысили 15 миллионов копий — помогла зимняя распродажа Steam
Разработчиков Lords of the Fallen 2 заподозрили в плагиате Elden Ring Nightreign — гендиректор прояснил ситуацию
«Никакого блокчейна, web3 или сгенерированных ИИ игр»: авторы Phasmophobia открыли издательское подразделение для помощи инди-разработчикам
Теги: shadow of the road, another angle games, owlcat games, ролевая игра
shadow of the road, another angle games, owlcat games, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.