Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Китайцы выяснят, насколько невесомость в...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайцы выяснят, насколько невесомость вредит литиевым аккумуляторам

При всех своих недостатках, выгоды от использования литийионных аккумуляторов очевидны. Для космоса достаточно уже того, что они обеспечивают высочайшая плотность энергии на единицу массы. Однако условия эксплуатации литиевых батарей на Земли и в условиях микрогравитации разнятся — невесомость ухудшает характеристики батарей. Насколько? С этим начали разбираться китайцы, отправив на орбиту настоящего специалиста своего дела — целого профессора!

Источник изображения: SCMP

Источник изображения: SCMP

В ноябре 2025 года в составе экипажа корабля «Шэньчжоу-21» (Shenzhou-21) на китайскую станцию «Тяньгун» прибыл 39-летний профессор Даляньского института химической физики (Dalian Institute of Chemical Physics) Чжан Хунчжан (Zhang Hongzhang). Он стал вторым в истории китайских космических программ гражданским лицом, отправленным в космос. До этого гражданский летал лишь один раз. Им был Гуй Хайчао (Gui Haichao) — профессор аэрокосмических наук Университета Бэйхан (Beihang University), что произошло в 2023 году.

Профессор Хунчжан отвечает за серию экспериментов на борту станции, направленных на изучение влияния микрогравитации на процессы внутри литийионных аккумуляторов. Основная цель проекта — выделить и проанализировать те физико-химические явления, которые на Земле трудно отделить, например, одновременное воздействие на электролиты гравитации и электромагнитных полей.

В условиях земной гравитации внутри батареи и, в частности, в электролите возникает конвенция и сопутствующие ей потоки электролита. В условиях микрогравитации этого практически нет, что ведёт к застою и замедлению потока ионов, а это ухудшает свойства аккумуляторов. Условия микрогравитации позволяют зафиксировать эти процессы в «незамутнённом» виде и выявить ключевые зависимости, которые невозможно наблюдать в земной лаборатории.

Тем самым особое внимание уделяется поведению электролита и механизму переноса ионов. В отсутствие гравитации движение ионов определяется исключительно электрическим полем и внутренней диффузией. Это позволяет исследовать формирование границ раздела фаз, распределение плотности заряда, а также особенности роста и деградации материалов электродов. Такие данные важны для построения корректных математических моделей аккумуляторов и проверки теоретических предположений о кинетике электрохимических реакций. В конечном итоге это позволит создать для космоса лучшие аккумуляторы, что приведёт к множеству положительных вещей в космонавтике.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Финский стартап встряхнул мир аккумуляторов — началась эра практичных твердотельных батарей
Китайские аккумуляторы в электромобилях Tesla объявили чрезвычайно ненадёжными
Tesla похоронила многострадальный проект по выпуску аккумуляторов 4680, но это не точно
NASA объявило об эвакуации экипажа Crew-11 с МКС на Землю — впервые в истории станции
В Китае открыли лучший способ добычи драгметаллов из электронного мусора — без печей и катализаторов
Учёные разгадали столетнюю тайну переменной яркости Бетельгейзе — всё дело в постороннем влиянии
Теги: литийионные, аккумулятор, китайские ученые, космос
литийионные, аккумулятор, китайские ученые, космос
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.