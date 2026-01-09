Blade Runner встречает Fallout: New Vegas в геймплейном трейлере ретрофутуристического экшена ExeKiller

Разработчики из студии Paradark в рамках презентации New Game+ Showcase 2026 представили геймплейное видео ExeKiller — одиночного экшена в стилистике ретрофутуристического вестерна.

События ExeKiller развернутся в альтернативном Нью-Йорке образца 1998-го, в мире, который за двадцать лет до этого пережил великий пожар. Беспощадная стихия уничтожила 70 % всего живого на планете, правительства разных стран пали. Выжившим приходится ютиться на небольших пригодных для проживания участках суши, контролируемых могущественными корпорациями.

Главный герой выбрал для себя опасную профессию охотника за головами, собирателя ДУШ. Именно так в игре называются биочипы, которые передают сведения о своём носителе и даже управляют его поведением. «ДУША — это то, без чего человека просто не существует», — поясняют разработчики.

В представленном трейлере демонстрируется ежедневная рутина главного героя, который выслеживает своих жертв, отбирая у них те самые чипы. Собиратель общается со случайными персонажами, регулярно пускает в ход оружие и колесит (если точнее, парит) по американской пустоши на своём автомобиле.

Увиденное в трейлере воодушевило пользователей, поэтому в комментариях под роликом они оставили множество положительных откликов. ExeKiller хвалят за атмосферу, сравнивая её с Cyberpunk 2077, Deus Ex, дилогией фильмов «Бегущий по лезвию» (Blade Runner) и даже Fallout: New Vegas. Искусственный интеллект врагов пока не впечатляет, но игроки выразили надежду, что это будет исправлено в релизной версии экшена.

ExeKiller выйдет на PC (Steam), перевод игры на русский язык пока не заявлен. Дата выхода не объявлена.