Видео: NASA показало стремительное расширение останков сверхновой Кеплера за 25 лет наблюдений

Агентство поделилось видеороликом, вместившим кадры расширения сверхновой Кеплера (SN 1604) за 25 лет наблюдений. За объектом следила космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» (Chandra). Некоторые фронты вещества сверхновой движутся со скоростью 2 % от скорости света, что позволяет увидеть трансформацию объекта даже на расстоянии 20 тыс. световых лет, на которое он удалён от Земли.

Наблюдаемая звезда, точнее, её останки, взорвалась более 400 лет назад и оставила после себя облако горячих газов и частиц, которые продолжают стремительно разлетаться в пространстве. Видео динамики этого процесса собрано из снимков, сделанных в 2000, 2004, 2006, 2014 и 2025 годах, что делает его одним из самых длительных таймлапсов в истории астрономии, полученных в рентгеновском диапазоне.

Сверхновые типа Ia, к которым относится событие SN 1604, возникают, когда белый карлик в двойной системе перетягивает на себя слишком много массы от компаньона, что приводит к термоядерному взрыву. Такие взрывы играют ключевую роль в космологии, так как обладают хорошо известной максимальной яркостью, что позволяет использовать их в качестве «стандартных свечей» для измерения космических расстояний. Помимо этого, выброшенные при взрыве тяжёлые элементы обогащают межзвёздную среду, способствуя формированию новых звёзд и планет.

Анализ показал, что отдельные участки облака останков расширяются с разными скоростями — от примерно 0,5 % до 2 % скорости света (от 1790 до 6170 км/с) — что отражает неоднородность окружающей межзвёздной среды и следующую из этого динамику ударных волн от взрыва. Хотя такие скорости значительно превышают скорость убегания объектов из Млечного Пути, в конечном итоге останки затормозятся и останутся в гравитационном поле нашей галактики. Подобные наблюдения дают учёным редкую возможность почти «в реальном времени» изучать механизмы расширения остатков сверхновой и их влияние на галактическую среду, поэтому наблюдения за сверхновой Кеплера будут продолжены, а «кино» о динамике её вещества будет становиться всё длиннее и полнее.