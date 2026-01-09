Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Видео: NASA показало стремительное расши...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Видео: NASA показало стремительное расширение останков сверхновой Кеплера за 25 лет наблюдений

Агентство поделилось видеороликом, вместившим кадры расширения сверхновой Кеплера (SN 1604) за 25 лет наблюдений. За объектом следила космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» (Chandra). Некоторые фронты вещества сверхновой движутся со скоростью 2 % от скорости света, что позволяет увидеть трансформацию объекта даже на расстоянии 20 тыс. световых лет, на которое он удалён от Земли.

Сверхновая Кеплера в оптическом дивпазоне. Источник изображения: NASA

Сверхновая Кеплера в оптическом диапазоне. Источник изображения: NASA

Наблюдаемая звезда, точнее, её останки, взорвалась более 400 лет назад и оставила после себя облако горячих газов и частиц, которые продолжают стремительно разлетаться в пространстве. Видео динамики этого процесса собрано из снимков, сделанных в 2000, 2004, 2006, 2014 и 2025 годах, что делает его одним из самых длительных таймлапсов в истории астрономии, полученных в рентгеновском диапазоне.

Сверхновые типа Ia, к которым относится событие SN 1604, возникают, когда белый карлик в двойной системе перетягивает на себя слишком много массы от компаньона, что приводит к термоядерному взрыву. Такие взрывы играют ключевую роль в космологии, так как обладают хорошо известной максимальной яркостью, что позволяет использовать их в качестве «стандартных свечей» для измерения космических расстояний. Помимо этого, выброшенные при взрыве тяжёлые элементы обогащают межзвёздную среду, способствуя формированию новых звёзд и планет.

Анализ показал, что отдельные участки облака останков расширяются с разными скоростями — от примерно 0,5 % до 2 % скорости света (от 1790 до 6170 км/с) — что отражает неоднородность окружающей межзвёздной среды и следующую из этого динамику ударных волн от взрыва. Хотя такие скорости значительно превышают скорость убегания объектов из Млечного Пути, в конечном итоге останки затормозятся и останутся в гравитационном поле нашей галактики. Подобные наблюдения дают учёным редкую возможность почти «в реальном времени» изучать механизмы расширения остатков сверхновой и их влияние на галактическую среду, поэтому наблюдения за сверхновой Кеплера будут продолжены, а «кино» о динамике её вещества будет становиться всё длиннее и полнее.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Открыта древнейшая сверхновая в истории наблюдений — она вспыхнула на заре Вселенной
Получены первые прямые снимки термоядерных взрывов на белых карликах — детали интригуют
Астрономы впервые подловили звезду в момент обращения в сверхновую — в этот миг она «родила оливку»
Китайцы выяснят, насколько невесомость вредит литиевым аккумуляторам
NASA объявило об эвакуации экипажа Crew-11 с МКС на Землю — впервые в истории станции
В Китае открыли лучший способ добычи драгметаллов из электронного мусора — без печей и катализаторов
Теги: nasa, сверхновая, космический телескоп
nasa, сверхновая, космический телескоп
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.