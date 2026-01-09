В 2025 году китайская Honor продала рекордные 71 млн смартфонов, из которых 10 млн — это флагманские модели. Наиболее примечательным оказался рост продаж компании за пределами Китая: по её собственным данным, на зарубежные рынки пришлись 50 % продаж смартфонов. Значительную часть роста обеспечила серия Magic7.

Honor сумела развить успех, достигнутый в 2024 году, и показала рост поставок на 50 % в годовом исчислении — к настоящему моменту она заняла доли более 10 % на 17 рынках в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Компания также закрепилась в качестве лидера рынка в Малайзии с долями 18 % в сегменте смартфонов и 30 % — в сегменте планшетов.

Одним из важнейших факторов дальнейшего роста Honor называет технологии искусственного интеллекта и сопутствующую им стратегию Honor Alpha: в ближайшие пять лет она намеревается инвестировать в ИИ более $10 млрд. Центральное место стратегии занимают смартфоны, а также персональные компьютеры, планшеты и носимые устройства — все они будут в том или ином виде поддерживать ИИ.