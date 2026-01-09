Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика В 2025 году Honor продала рекордные 71 м...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В 2025 году Honor продала рекордные 71 млн смартфонов: каждый седьмой — флагман

В 2025 году китайская Honor продала рекордные 71 млн смартфонов, из которых 10 млн — это флагманские модели. Наиболее примечательным оказался рост продаж компании за пределами Китая: по её собственным данным, на зарубежные рынки пришлись 50 % продаж смартфонов. Значительную часть роста обеспечила серия Magic7.

Honor сумела развить успех, достигнутый в 2024 году, и показала рост поставок на 50 % в годовом исчислении — к настоящему моменту она заняла доли более 10 % на 17 рынках в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Компания также закрепилась в качестве лидера рынка в Малайзии с долями 18 % в сегменте смартфонов и 30 % — в сегменте планшетов.

Одним из важнейших факторов дальнейшего роста Honor называет технологии искусственного интеллекта и сопутствующую им стратегию Honor Alpha: в ближайшие пять лет она намеревается инвестировать в ИИ более $10 млрд. Центральное место стратегии занимают смартфоны, а также персональные компьютеры, планшеты и носимые устройства — все они будут в том или ином виде поддерживать ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Honor представила смартфон Power2 с батарей на 10 080 мА·ч и дизайном iPhone 17 Pro Max
Honor представила тонкий смартфон Win с батареей на 10 000 мА·ч, вентилятором и 185-Гц дисплеем за $570
Смартфон Honor X8d получил чип Snapdragon 6S 4G Gen 2 и батарею на 7000 мА·ч
Грядёт мировой дефицит меди — и в этом виноват не только искусственный интеллект
В погоне за OpenAI: новый раунд финансирования поднимет капитализацию Anthropic до $350 млрд
Представлены Poco M8 и Poco M8 Pro — смартфоны среднего уровня с большими AMOLED-дисплеями и чипами Snapdragon
Теги: honor, смартфон, продажи
honor, смартфон, продажи
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.