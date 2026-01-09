В роглайте Dark Light: Survivor позволят путешествовать по мультивселенной на поезде и переключаться с технологичной графики на пиксельную

Студия Mirari опубликовала на прошедшей New Game+ Showcase 2026 геймплейный трейлер Dark Light: Survivor — постапокалиптического роглайта, в котором группа вышивших путешествует по разрушенной мультивселенной на таинственном призрачном поезде.

«Тёмная Пустота выпустила ужасающих существ, которые уничтожили человечество и раскололи мультивселенную. В этом хаосе легенда говорит об элизиуме, не тронутом тьмой. Остатки человечества обнаружили небесные квантовые технологии и использовали их для создания призрачного поезда, способного пересекать мультивселенную», — рассказывают о правилах здешнего мира авторы игры.

Геймер пример на себя роль тёмного охотника, который будет собирать упомянутый элизиум. Вещество является топливом для поезда, без которого посетить новый мир не получится. Геймплей Dark Light: Survivor — это череда вылазок за важным ресурсом, в ходе которых будут встречаться «ужасающие и могущественные существа».

Из ключевых особенностей авторы упоминают кинематографическую графику с возможностью переключиться на «ностальгический пиксельный режим» (показан в трейлере), богатую систему настройки брони для подопечного охотника, сражения в разных биомах (мистические леса, постапокалиптические руины) и многое другое.

Dark Light: Survivor выйдет в первом квартале 2026-го на PC, PS5, Xbox Series X и S. Также в Steam доступна для ознакомления бесплатная демоверсия, но поддержки русского языка нет.