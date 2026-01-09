В iOS 27 появится девять новых эмодзи, включая ластик и солёный огурец

Обычно Apple добавляет новые эмодзи в iOS вместе с весенним обновлением операционной системы. Однако уже сейчас консорциум Unicode опубликовал полный список эмодзи-кандидатов, которые могут дебютировать на iPhone в следующем году.

Среди новых эмодзи, которые могут появиться в iOS 27, смайлик с прищуренными глазами, огурец, ластик и др. Полный перечень включённых в предварительный список эмодзи Unicode выглядит следующим образом:

смайлик с прищуренными глазами;

рука в жесте «палец вверх» показывает влево;

рука в жесте «палец вверх» показывает вправо;

бабочка-монарх;

солёный огурец;

маяк;

метеор;

ластик;

сачок для ловли бабочек.

Опубликованные изображения являются черновыми дизайнерскими макетами. После утверждения предложенных эмодзи компании, такие как Apple и Google, создадут собственные версии на основе описаний и черновых макетов консорциума Unicode.

По мере расширения каталога доступных эмодзи пользователи iPhone уделяют всё меньше внимания ежегодным обновлениям. Этому также способствует запуск функции Genmoji в iOS 18, которая позволяет пользователям генерировать собственные эмодзи на основе текстовых описаний или комбинаций уже существующих эмодзи. Apple ещё не внедрила утвержденные Unicode в июле 2025 года эмодзи, но это должно произойти вместе с одним из будущих обновлений iOS 26.