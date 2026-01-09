Amazfit показала ИИ-камеру V1TAL, которая следит за трапезой владельца

Производитель товаров для здоровья и фитнеса Amazfit представил на выставке CES 2026 два концептуальных устройства — следящую за едой и приёмом пищи камеру V1TAL, а также умные спортивные очки Helio, рассказал ресурс Android Authority.

Камера V1TAL с искусственным интеллектом направляется на блюдо, которое владелец устройства намеревается съесть, настраивается оптимальное качество картинки, после чего можно приступать к трапезе. Устройство делает не один снимок, а снимает их целую серию, то есть фиксирует не только само блюдо, но и то, как человек его ест. Когда приём пищи окончен, пользователь нажимает на кнопку камеры, несколько секунд уходят на загрузку материала в приложение Amazfit, где он регистрируется.

На ресурсах производителя система ИИ анализирует полученные данные и предоставляет отчёт с рекомендациями в отношении пищевых привычек пользователя в сопутствующем приложении. Если человек поел слишком быстро, сервис Amazfit может посоветовать делать это медленнее — или мягко напомнит, что брокколи осталась нетронутой. Устройство вроде V1TAL может пригодиться тем, кто внимательно следит за своей диетой, стремясь похудеть или, напротив, нарастить мышечную массу.

Второе нестандартное устройство Amazfit на CES 2026 — умные очки Helios. В отличие от большинства гаджетов в том же классе, которые служат не более чем центром уведомлений, Helios предназначены для занятий спортом. При сопряжении со смарт-часами Amazfit они могут показывать такие данные как количество сделанных шагов, пройденное расстояние и темп во время бега или езды на велосипеде. Если на часах запущена пошаговая навигация, она появится и на очках — данные выводятся примерно в центре поля зрения, картинку журналисты характеризуют как чёткую и качественную.

У Amazfit нет чётких планов в отношении V1TAL Food Camera или Helios Smart Glasses — оба устройства характеризуются как ранние прототипы, и никаких окончательных решений производитель пока не принял.