«Думал, быстрее умру, чем дождусь её»: спустя семь лет после «Мора» в Steam вышла Pathologic 3

Как и было обещано, 9 января 2026 года на виртуальных полках магазина цифровой дистрибуции Steam состоялся дебют психологического хоррор-детектива Pathologic 3 от российской студии Ice-Pick Lodge.

Напомним, Pathologic 3 выросла в отдельную игру из кампании Бакалавра для вышедшего в 2019 году «Мора» (Pathologic 2) — ремейка/сиквела «Мор. Утопия», профинансированного на Kickstarter и площадке «Нити».

Стоимость Pathologic 3 в российском Steam составляет 1200 рублей, но с учётом 20-процентной скидки игра продаётся за 960 рублей до 23 января. Поддержавшим «Мор» на Kickstarter и «Нитях» полагается бесплатная копия.

Релиз сопровождался новым сюжетным трейлером. За первые часы после премьеры Pathologic 3 получила в Steam менее 50 отзывов (даже с учётом покупок вне сервиса Valve), но 87 % из них — положительные.

Авторы негативных отзывов ругают разделение одной игры на три и вылеты, а написавшие положительные хвалят оптимизацию и радуются долгожданному релизу. «Я думал, быстрее умру, чем дождусь её», — выдохнул Daniil13331.

Игра рассказывает о событиях «Мора» с точки зрения Даниила Данковского (Бакалавр) — столичного доктора, которому за 12 дней предстоит распутать загадочную историю и не только спасти город, но и одолеть саму смерть.

Обещают полный моральных дилемм и развилок сюжет, карту мыслей и логических цепочек вместо журнала квестов, героя на грани нервного срыва и самоубийства, 30−60 часов геймплея, а также полную поддержку русского и английского языков.