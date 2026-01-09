Сегодня 09 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Премьера «Думал, быстрее умру, чем дождусь её»: с...
реклама
Новости Software

«Думал, быстрее умру, чем дождусь её»: спустя семь лет после «Мора» в Steam вышла Pathologic 3

Как и было обещано, 9 января 2026 года на виртуальных полках магазина цифровой дистрибуции Steam состоялся дебют психологического хоррор-детектива Pathologic 3 от российской студии Ice-Pick Lodge.

Источник изображений: Ice-Pick Lodge

Источник изображений: Ice-Pick Lodge

Напомним, Pathologic 3 выросла в отдельную игру из кампании Бакалавра для вышедшего в 2019 году «Мора» (Pathologic 2) — ремейка/сиквела «Мор. Утопия», профинансированного на Kickstarter и площадке «Нити».

Стоимость Pathologic 3 в российском Steam составляет 1200 рублей, но с учётом 20-процентной скидки игра продаётся за 960 рублей до 23 января. Поддержавшим «Мор» на Kickstarter и «Нитях» полагается бесплатная копия.

Релиз сопровождался новым сюжетным трейлером. За первые часы после премьеры Pathologic 3 получила в Steam менее 50 отзывов (даже с учётом покупок вне сервиса Valve), но 87 % из них — положительные.

Авторы негативных отзывов ругают разделение одной игры на три и вылеты, а написавшие положительные хвалят оптимизацию и радуются долгожданному релизу. «Я думал, быстрее умру, чем дождусь её», — выдохнул Daniil13331.

Игра рассказывает о событиях «Мора» с точки зрения Даниила Данковского (Бакалавр) — столичного доктора, которому за 12 дней предстоит распутать загадочную историю и не только спасти город, но и одолеть саму смерть.

Обещают полный моральных дилемм и развилок сюжет, карту мыслей и логических цепочек вместо журнала квестов, героя на грани нервного срыва и самоубийства, 30−60 часов геймплея, а также полную поддержку русского и английского языков.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«В моих беспокойных снах я вижу этот город. Город-на-Горхоне»: композитор Silent Hill написал особый трек для Pathologic 3
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату релиза Pathologic 3 — в 2025 году игра всё-таки не выйдет
«Готовим фойе к прибытию первых гостей»: Pathologic 3 получит новую демоверсию в Steam, а «Карантин» подходит к концу
Слухи: на Developer_Direct 2026 покажут секретную игру от Xbox, а Fable выйдет на PS5
Larian ответила на вопросы игроков о Divinity и генеративном ИИ в разработке — новые подробности амбициозной RPG от создателей Baldur’s Gate 3
Ролевой боевик Avowed от создателей Pillars of Eternity и The Outer Worlds выйдет на PS5 вместе с «Новой игрой +», фоторежимом и другими улучшениями
Теги: pathologic 3, ice-pick lodge, хоррор
pathologic 3, ice-pick lodge, хоррор
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.