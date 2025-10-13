Сегодня 13 октября 2025
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату релиза Pathologic 3 — в 2025 году игра всё-таки не выйдет

Как и было обещано, анонс даты выхода психологического хоррор-детектива Pathologic 3 от разработчиков из российской студии Ice-Pick Lodge не заставил себя долго ждать. В отличие от самой игры.

Источник изображений: Ice-Pick Lodge

Напомним, Pathologic 3 была представлена прошлой осенью. Из обещанной кампании для «Мора» (Pathologic 2) история Бакалавра превратилась в отдельную игру. Релиз ожидался в 2025 году.

Сопровождавший новый анонс геймплейный трейлер Pathologic 3 раскрывает, что игра поступит в продажу 9 января 2026 года эксклюзивно для ПК (Steam). В разработке находятся и версии для PS5, Xbox Series X и S, но они выйдут позже.

По словам Ice-Pick Lodge, Pathologic 3 получилась игрой, о которой сложно рассказать «по ключевым словам», поэтому, чтобы показать суть проекта со всех сторон, вместо одного трейлера студия сделала несколько — другие откроются в ближайшие дни.

Pathologic 3 расскажет о событиях «Мора» с точки зрения Даниила Данковского (он же Бакалавр) — столичного доктора, которому предстоит распутать загадочную историю и не только спасти город, но и одолеть саму смерть.

«У вас есть всего 12 дней, чтобы попытаться спасти [город от эпидемии]. Принимайте безжалостные решения, меняя судьбы жителей. Исправляйте ошибки, возвращаясь в прошлое. И постарайтесь не сойти с ума», — предупреждают авторы.

Разработчики обещают бесплатную копию для поддержавших проект на Kickstarter и «Нитях», а также вкладчиков «2014 и 2015 года». В рамках фестиваля «Играм быть» в Steam доступно новое демо Pathologic 3.

