Apple выпустит складной смартфон в сентябре, следует из графика поставок гибких панелей

Apple может выпустить свой первый складной смартфон в сентябре, сообщил ресурс The Korea JoongAng Daily со ссылкой на информированные источники. О том, что Apple дебютирует на рынке складных устройств во второй половине 2026 года, ранее говорил журналист агентства Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

Источник изображения: Samsung Display/The Korea JoongAng Daily

Как утверждают источники, поставкой гибких панелей для складных смартфонов iPhone будет заниматься Samsung Display. Согласно графику, их производство начнётся в мае.

«Базовый график установлен на сентябрь, но всё ещё есть вероятность, что он может быть перенесен», — предупредил источник, добавив, что, как ожидается, в первой партии будет около 9 млн складных панелей.

Samsung Display представила на CES 2026 5 января усовершенствованную гибкую OLED-панель с гораздо менее заметной складкой, чем у предыдущих панелей, что позволяет решить одну из самых распространённых проблем складных технологий. В ходе презентации Samsung Display сообщила, что «панель для складных смартфонов следующего поколения имеет заметно более мелкую складку по сравнению с предыдущими моделями, что значительно уменьшает визуальное ухудшение, вызванное отражением света или тенями вдоль сгиба». По словам источников, конструкция складного дисплея, по-видимому, включает в себя сверхтонкие стеклянные слои сверху и снизу панели, а также металлическую пластину снизу, чтобы уменьшить складку.

Согласно прогнозу аналитической компании International Data Corporation (IDC), Apple займёт около 20 % рынка складных устройств. «Но настоящий переломный момент для этой категории наступит в конце года, когда Apple выйдет на рынок складных устройств, с прогнозом, что в первый год она займет более 22 % рынка по количеству устройств и ошеломляющие 34% рыночной стоимости складных устройств благодаря ожидаемой средней цене в $2400 долларов», — указала Набила Попал (Nabila Popal), старший директор по исследованиям IDC, в декабре 2025 года.

Согласно данным Counterpoint Research, в III квартале 2025 безусловным лидером рынка складных устройств была Samsung с долей в 64 %, второе место — у Huawei с 10 % рынка.

Источник:

apple iphone, складной смартфон
