Apple выпустит складной смартфон в сентябре, следует из графика поставок гибких панелей

Apple может выпустить свой первый складной смартфон в сентябре, сообщил ресурс The Korea JoongAng Daily со ссылкой на информированные источники. О том, что Apple дебютирует на рынке складных устройств во второй половине 2026 года, ранее говорил журналист агентства Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).

Как утверждают источники, поставкой гибких панелей для складных смартфонов iPhone будет заниматься Samsung Display. Согласно графику, их производство начнётся в мае.

«Базовый график установлен на сентябрь, но всё ещё есть вероятность, что он может быть перенесен», — предупредил источник, добавив, что, как ожидается, в первой партии будет около 9 млн складных панелей.

Samsung Display представила на CES 2026 5 января усовершенствованную гибкую OLED-панель с гораздо менее заметной складкой, чем у предыдущих панелей, что позволяет решить одну из самых распространённых проблем складных технологий. В ходе презентации Samsung Display сообщила, что «панель для складных смартфонов следующего поколения имеет заметно более мелкую складку по сравнению с предыдущими моделями, что значительно уменьшает визуальное ухудшение, вызванное отражением света или тенями вдоль сгиба». По словам источников, конструкция складного дисплея, по-видимому, включает в себя сверхтонкие стеклянные слои сверху и снизу панели, а также металлическую пластину снизу, чтобы уменьшить складку.

Согласно прогнозу аналитической компании International Data Corporation (IDC), Apple займёт около 20 % рынка складных устройств. «Но настоящий переломный момент для этой категории наступит в конце года, когда Apple выйдет на рынок складных устройств, с прогнозом, что в первый год она займет более 22 % рынка по количеству устройств и ошеломляющие 34% рыночной стоимости складных устройств благодаря ожидаемой средней цене в $2400 долларов», — указала Набила Попал (Nabila Popal), старший директор по исследованиям IDC, в декабре 2025 года.

Согласно данным Counterpoint Research, в III квартале 2025 безусловным лидером рынка складных устройств была Samsung с долей в 64 %, второе место — у Huawei с 10 % рынка.