Google призвала создателей сайтов не оптимизировать контент под ИИ-поиск

Несмотря на то, что фрагментированный контент, который подаётся на сайтах небольшими порциями, часто выдаётся в рекомендациях при ИИ-поиске, Google настаивает, что в долгосрочной перспективе изготовление такого контента не приведёт для создателей сайтов ни к чему хорошему.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Владельцам веб-ресурсов не следует разбивать материалы на небольшие порции только по той причине, что этот формат считается предпочтительным для больших языковых моделей вообще и ИИ-режима в поиске Google в частности. Об этом заявил бывший специалист Google по вопросам поисковой оптимизации Дэнни Салливан (Danny Sullivan); он также отметил, что обсуждал этот вопрос с инженерами Google, и те подчеркнули, что создавать контент специально для больших языковых моделей и вообще для поисковых машин не следует.

Эксперт, впрочем, признал, что в отдельных случаях это работает, но в качестве долгосрочной такая стратегия ему представляется бесперспективной. «Давайте предположим, что в некоторых крайних случаях, давайте даже предположим, что, возможно, в нескольких крайних случаях вы получите здесь какое-то преимущество», — допустил он. Этот успех окажется лишь временным: владелец сайта будет редактировать или создавать новый фрагментированный контент в этом формате, считая, что он работает для ИИ, но затем системы поискового ранжирования по мере совершенствования будут продолжать двигаться в сторону поощрения контента, созданного для людей, и фрагментированный формат материалов лишится эффективности.

Ретроспективный анализ стратегий поискового продвижения за несколько лет так или иначе сводится к тому, что материалы на сайте должны быть ориентированы на живых пользователей, отмечает Search Engine Land. Эта стратегия играет на создание аудитории, которая не будет зависеть ни от Google, ни от любых других систем ИИ. А фрагментированный контент, в свою очередь, может навредить репутации ресурса у людей — и краткосрочная выгода такого риска не стоит.

google, поиск, ии
