Из Instagram✴ утекли данные 17,5 млн аккаунтов, и ими уже пользуются злоумышленники

Компания Malwarebytes, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для кибербезопасности, сообщила о подтверждённой утечке данных, затронувшей 17,5 миллиона аккаунтов Instagram✴. Cобранная в результате хакерской атаки информация уже распространяется бесплатно на специальных форумах, включая BreachForums, где она была опубликована 7 января 2026 года злоумышленником, действующим под псевдонимом Solonik.

Источником утечки, как сообщает Cyberinsider, ссылаясь на специалистов Malwarebytes, могла стать уязвимость в открытом программном интерфейсе API Instagram✴, возникшая в 2024 году. Хотя точный вектор компрометации пока не установлен, но предположительно это может быть как API, так и уязвимость стороннего интегрированного сервиса или внутренняя ошибка программного обеспечения. По крайней мере, утечка содержит записи со структурированными JSON-полями, типичными именно для API. Некоторые записи указывают на сбор данных из метаданных профиля, возможно, полученных путем парсинга.

Malwarebytes предупреждает, что злоумышленники уже используют украденную информацию — имена пользователей, номера телефонов, email, частично физические адреса — для проведения целевых атак, таких как рассылка фишинговых писем, а также попыток взлома аккаунтов через механизм восстановления пароля. Некоторые пользователи, чьи данные оказались в открытом доступе, уже получают уведомления от Instagram✴ о запросах на сброс пароля.

На момент публикации материала Meta✴ (материнская компания Instagram✴), не прокомментировала инцидент. Запросы журналистов CyberInsider остались без ответа, а на официальных страницах безопасности и в социальных сетях компании пока не появилось ни одного заявления, подтверждающего или опровергающего факт утечки.

В свою очередь специалисты из Malwarebytes рекомендует всем пользователям Instagram✴ проверить, не фигурирует ли их электронная почта в числе «слитых» данных, с помощью бесплатного инструмента сканирования Digital Footprint. Также компания советует сменить пароли от аккаунтов и включить двухфакторную аутентификацию для усиления защиты.