Сегодня 11 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Илон Маск пообещал открыть доступ к исхо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Илон Маск пообещал открыть доступ к исходному коду нового алгоритма X через семь дней

Бизнес американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) в сфере программного обеспечения сейчас переживает не самые простые с точки зрения репутационных рисков времена, поэтому он пытается формировать вокруг своей социальной сети X атмосферу прозрачности. Из этих соображений исходный код нового алгоритма X будет открыт для разработчиков через семь дней, и подобный шаг будет повторяться каждые четыре недели.

Источник изображения: Unsplash, Marten Bjork

Источник изображения: Unsplash, Marten Bjork

По крайней мере, об этом сам Маск заявил со страниц социальной сети X в минувшую субботу: «Это будет повторяться каждые четыре недели, с подробными аннотациями для разработчиков, чтобы вы могли понимать, что изменилось». Раскрытию подлежат и те части исходного кода, которые связаны с рекомендательными алгоритмами и рекламными постами, как отмечает Reuters.

По всей видимости, эти шаги направлены на взаимодействие платформы с европейскими судебными органами, которые ещё в июле прошлого года начали расследование по поводу генерации и размещения изображений сексуального характера. На уходящей недели власти ЕС приказали X сохранять до конца 2026 года все документы, связанные с работой чат-бота Grok, который и способствовал созданию таких изображений. Следователи хотят сохранять доступ и к исходному коду X, поэтому Маск решил упростить им задачу, периодически публикуя его в свободном доступе. В прошлом месяце ЕС назначил X штраф в размере 120 млн евро за нарушение политики прозрачности, предусматриваемой местным «Законом о цифровых услугах». Илон Маск на данное решение регуляторов отреагировал весьма эмоционально и нецензурно.

Источник:

Теги: илон маск, twitter x, социальные сети, открытое по
илон маск, twitter x, социальные сети, открытое по
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.