Илон Маск пообещал открыть доступ к исходному коду нового алгоритма X через семь дней

Бизнес американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) в сфере программного обеспечения сейчас переживает не самые простые с точки зрения репутационных рисков времена, поэтому он пытается формировать вокруг своей социальной сети X атмосферу прозрачности. Из этих соображений исходный код нового алгоритма X будет открыт для разработчиков через семь дней, и подобный шаг будет повторяться каждые четыре недели.

По крайней мере, об этом сам Маск заявил со страниц социальной сети X в минувшую субботу: «Это будет повторяться каждые четыре недели, с подробными аннотациями для разработчиков, чтобы вы могли понимать, что изменилось». Раскрытию подлежат и те части исходного кода, которые связаны с рекомендательными алгоритмами и рекламными постами, как отмечает Reuters.

По всей видимости, эти шаги направлены на взаимодействие платформы с европейскими судебными органами, которые ещё в июле прошлого года начали расследование по поводу генерации и размещения изображений сексуального характера. На уходящей недели власти ЕС приказали X сохранять до конца 2026 года все документы, связанные с работой чат-бота Grok, который и способствовал созданию таких изображений. Следователи хотят сохранять доступ и к исходному коду X, поэтому Маск решил упростить им задачу, периодически публикуя его в свободном доступе. В прошлом месяце ЕС назначил X штраф в размере 120 млн евро за нарушение политики прозрачности, предусматриваемой местным «Законом о цифровых услугах». Илон Маск на данное решение регуляторов отреагировал весьма эмоционально и нецензурно.