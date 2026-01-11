Сегодня 11 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Выход модульного смартфона Meizu 22 Air ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Выход модульного смартфона Meizu 22 Air отменили из-за подорожания памяти

Компания Meizu официально отменила выход модульного Meizu 22 Air, объявив об этом в ходе мероприятия Meizu Fan Spring Festival 2026 в Китае. Впрочем, речь идёт не только об этой конкретной модели. По словам директора по маркетингу Meizu Group Ван Чжицяна (Wan Zhiqiang), резкий рост цен на память создал серьезные препятствия для смартфонного бизнеса компании.

Источник изображений: Meizu/Weibo

Источник изображений: Meizu/Weibo

Вместе с тем Meizu сообщила подробности об отменённом Meizu 22 Air, получившем дизайн в стиле iPhone Air с горизонтальным размещением камер на задней панели. Задняя панель имеет модульную конструкцию с PIN-подключением различных аксессуаров. В их числе съёмный аккумуляторный блок для увеличения автономности устройства, модуль с системой охлаждения и игровой контроллер, а также внешний блок камеры, обеспечивающий возможность съёмки на большом расстоянии от объекта.

Компания также продемонстрировала концепт магнитной задней крышки, что позволило бы пользователям, меняя крышки, изменять внешний облик смартфона телефона. Смартфон также получил настраиваемую пиксельную подсветку с отображением различных узоров, которые можно было бы менять в соответствии со своим настроением. Meizu 22 Air также оснащён двухступенчатой настраиваемой кнопкой выбора режима. Meizu сообщила, что также разработала новые системные темы для пользователей, ценящих визуальную персонализацию. Но всё это теперь не воплотится в серийном продукте.

Meizu также представила на мероприятии ИИ-устройство Meizu 22 Next AI Cube в виде брелока с 4-дюймовым дисплеем. Новинка представляет собой автономный терминал с поддержкой 5G, работающий под управлением AIOS с акцентом на голосовое управление.

Meizu заявила, что в Meizu 22 Next AI Cube уделено большое внимание эмоциональному ИИ. Он может использоваться для управления несколькими устройствами через её экосистему One-Flow и поддержки множества предлагаемых аксессуаров. Цена и сроки выхода новинки пока неизвестны.

Источник:

Теги: meizu, смартфон, ии
meizu, смартфон, ии
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.