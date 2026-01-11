Выход модульного смартфона Meizu 22 Air отменили из-за подорожания памяти

Компания Meizu официально отменила выход модульного Meizu 22 Air, объявив об этом в ходе мероприятия Meizu Fan Spring Festival 2026 в Китае. Впрочем, речь идёт не только об этой конкретной модели. По словам директора по маркетингу Meizu Group Ван Чжицяна (Wan Zhiqiang), резкий рост цен на память создал серьезные препятствия для смартфонного бизнеса компании.

Вместе с тем Meizu сообщила подробности об отменённом Meizu 22 Air, получившем дизайн в стиле iPhone Air с горизонтальным размещением камер на задней панели. Задняя панель имеет модульную конструкцию с PIN-подключением различных аксессуаров. В их числе съёмный аккумуляторный блок для увеличения автономности устройства, модуль с системой охлаждения и игровой контроллер, а также внешний блок камеры, обеспечивающий возможность съёмки на большом расстоянии от объекта.

Компания также продемонстрировала концепт магнитной задней крышки, что позволило бы пользователям, меняя крышки, изменять внешний облик смартфона телефона. Смартфон также получил настраиваемую пиксельную подсветку с отображением различных узоров, которые можно было бы менять в соответствии со своим настроением. Meizu 22 Air также оснащён двухступенчатой настраиваемой кнопкой выбора режима. Meizu сообщила, что также разработала новые системные темы для пользователей, ценящих визуальную персонализацию. Но всё это теперь не воплотится в серийном продукте.

Meizu также представила на мероприятии ИИ-устройство Meizu 22 Next AI Cube в виде брелока с 4-дюймовым дисплеем. Новинка представляет собой автономный терминал с поддержкой 5G, работающий под управлением AIOS с акцентом на голосовое управление.

Meizu заявила, что в Meizu 22 Next AI Cube уделено большое внимание эмоциональному ИИ. Он может использоваться для управления несколькими устройствами через её экосистему One-Flow и поддержки множества предлагаемых аксессуаров. Цена и сроки выхода новинки пока неизвестны.