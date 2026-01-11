Сегодня 11 января 2026
МЦСТ получила партию из 10 тыс. процессоров «Эльбрус-2С3»

Российская частная компания МЦСТ получила в 2025 году от производственного партнёра более 10 тыс. процессоров «Эльбрус-2С3», благодаря чему производство под разбраковку процессоров расширили до нескольких тысяч штук в месяц, сообщил Telegram-канал RuHard со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: МЦСТ/RuHard

«Эльбрус-2С3» — это двухядерный процессор общего назначения с архитектурой «Эльбрус» шестого поколения, частотой до 2 ГГц и встроенным ускорителем 3D-графики. Изначально его хотели выпускать на мощностях TSMC по техпроцессу 16 нм, но запуск серийного производства не состоялся в связи с санкциями. Затем производство предполагалось перенести в материковые провинции Китая, что, по всей видимости, удалось.

RuHard также сообщил, что разработка перспективного процессора «Эльбрус-8В7» вышла на финальную стадию, завершения которой следует ждать в конце этого года. «Эльбрус-8В7» с новой отечественной архитектурой «Эльбрус» 7-го поколения создан российскими разработчиками для использования в ноутбуках, десктопах и встраиваемых компьютерных системах. Согласно презентации МЦСТ, в чипе будет 6 или более ядер с частотой 2 или более 2 ГГц. Производительность составит около 0,5 TFLOPS. Также сообщается о поддержка PCIe 4.0 и встроенной графике с поддержкой 3D (3D GPU и кодеки).

Также сообщается, что компания уже тестирует инженерные образцы «Эльбрус-32С» и уже готовы системные платы для первых запусков процессора. Появления предсерийных процессоров следует ждать не ранее 2027 года. RuHard отметил, что в этих процессорах появится поддержка передовых интерфейсов, в том числе DDR5, PCIe 5.0/CXL.

мцст, процессор, россия
