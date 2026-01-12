Сегодня 12 января 2026
Cougar показала блоки питания Polar V2 на 1200 Вт с шестью разъёмами 12V-2×6, но не все из них предназначены видеокартам

Компания Cougar привезла на выставку CES 2026 новую серию модульных блоков питания Polar V2, в которую входят модели мощностью 850, 1000 и 1200 Вт. Модель на 1200 Вт привлекает внимание одной деталью — наличием шести оранжевых разъёмов питания с маркировкой 12V-2×6 & PCI-E & CPU.

Источник изображений: Cougar

Источник изображений: Cougar

На первый взгляд это выглядит тревожно. 12+4-контактные кабели питания для видеокарт имеют плохую репутацию, а целый набор из 12V-2×6-портов — это последнее, что многие сборщики хотели бы видеть на блоке питания, представленном на выставочном стенде. При этом речь идёт о блоке питания мощностью всего 1200 Вт. Конечно, для одной GeForce RTX 5090 такой мощности будет достаточно. Но представьте, что будет, если подключить к такому БП шесть видеокарт RTX 5090 или даже три модели RTX 5090 Lightning от MSI с энергопотреблением более 1000 Вт.

На самом деле, наличие шести разъёмов 12V-2×6 объясняется производителем весьма просто. Порты 12V-2×6 здесь универсальные. В комплекте блока питания Cougar добавлены кабели, которые с одного конца представлены коннекторами питания EPS для процессора, а другие — коннекторами PCIe 6+2-pin для видеокарт. Для карт с 12+4-контактным разъёмом в комплекте присутствует кабель, оснащённый коннекторами 12V-2×6 с обеих сторон.

За исключением необычного набора универсальных разъёмов 12V-2×6, серия блоков питания Polar V2 выглядит весьма стандартно для своего сегмента. В представленном устройстве используется узорчатая, похожая на плитку, решетка вентилятора, а в характеристиках упоминается 130-мм «пропеллер», который, правда, толще обычного. Его толщина составляет 30 мм. Такая конструкция вентилятора в теории должна увеличить воздушный поток для охлаждения компонентов БП, но эффективность и акустические характеристики будут в конечном счёте зависеть от кривой скорости вращения вентилятора, которые выбрала Cougar, а также от того, насколько агрессивно работает полупассивный режим под нагрузкой, который здесь тоже присутствует. Компания не сообщила стоимость новых блоков питания, а также не рассказала, когда БП серии Polar V2 поступят в продажу.

Источник:

Теги: cougar, блок питания, ces 2026, 12v-2×6
