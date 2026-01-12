Ритуальные бои, тантрические заклинатели и мифологические ужасы: анонсирована сюжетная RPG с индийским уклоном Rakshasa

Вышедший прошлой осенью сиквел разочаровал фанатов оригинальной Vampire: The Masquerade — Bloodlines, однако на радаре у любителей фэнтезийных сюжетных RPG в современном мире недавно появился новый перспективный кандидат.

Портал Rock Paper Shotgun обратил внимание на анонсированную несколько дней назад Rakshasa — сюжетную RPG от первого лица с индийским уклоном, вдохновлённую упомянутой Bloodlines, Fallout: New Vegas, Arcanum и Baldur's Gate.

События Rakshasa развернутся в современной Индии, где скрывается целый мир тантрических заклинателей и древних мифологических ужасов. Дебютный трейлер проекта демонстрирует антураж и кадры игрового процесса.

Из-за незаконных раскопок на территории городских руин Ракшаконды в главном герое проснулись дремлющие тантрические силы. Персонаж оказывается втянут в теневую войну между мятежными садху, коварными асурами и многовековыми чудищами.

Игрокам предстоит освоить колесо Дхармы, принять участие в ритуальных пошаговых сражениях, дать бой демонам из индийской мифологии (ракшасы, веталы, якши, пишачи и другие) и раскрыть таинственный заговор, грозящий поглотить мир.

Обещают показать расколотую душу современной Индии, глубокую ролевую систему, вдохновлённую олдскульными dungeon crawler боевую систему, возможность бросаться во врагов змеями, непростые решения и их последствия.

Rakshasa создаётся для ПК (Steam) разработчиком-одиночкой под вывеской Odd Compass Studio — он же ведёт YouTube-канал Odd Compass с анимационными роликами об истории Азии. Производство пока на раннем этапе.