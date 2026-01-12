Сегодня 12 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Ритуальные бои, тантрические заклинатели...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ритуальные бои, тантрические заклинатели и мифологические ужасы: анонсирована сюжетная RPG с индийским уклоном Rakshasa

Вышедший прошлой осенью сиквел разочаровал фанатов оригинальной Vampire: The Masquerade — Bloodlines, однако на радаре у любителей фэнтезийных сюжетных RPG в современном мире недавно появился новый перспективный кандидат.

Источник изображений: Odd Compass Studio

Источник изображений: Odd Compass Studio

Портал Rock Paper Shotgun обратил внимание на анонсированную несколько дней назад Rakshasa — сюжетную RPG от первого лица с индийским уклоном, вдохновлённую упомянутой Bloodlines, Fallout: New Vegas, Arcanum и Baldur's Gate.

События Rakshasa развернутся в современной Индии, где скрывается целый мир тантрических заклинателей и древних мифологических ужасов. Дебютный трейлер проекта демонстрирует антураж и кадры игрового процесса.

Из-за незаконных раскопок на территории городских руин Ракшаконды в главном герое проснулись дремлющие тантрические силы. Персонаж оказывается втянут в теневую войну между мятежными садху, коварными асурами и многовековыми чудищами.

Игрокам предстоит освоить колесо Дхармы, принять участие в ритуальных пошаговых сражениях, дать бой демонам из индийской мифологии (ракшасы, веталы, якши, пишачи и другие) и раскрыть таинственный заговор, грозящий поглотить мир.

Скриншоты
Смотреть все изображения (6)
Смотреть все
изображения (6)

Обещают показать расколотую душу современной Индии, глубокую ролевую систему, вдохновлённую олдскульными dungeon crawler боевую систему, возможность бросаться во врагов змеями, непростые решения и их последствия.

Rakshasa создаётся для ПК (Steam) разработчиком-одиночкой под вывеской Odd Compass Studio — он же ведёт YouTube-канал Odd Compass с анимационными роликами об истории Азии. Производство пока на раннем этапе.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Larian ответила на вопросы игроков о Divinity и генеративном ИИ в разработке — новые подробности амбициозной RPG от создателей Baldur’s Gate 3
Bethesda успокоила фанатов насчёт будущего Fallout и рассказала, какими должны быть игры серии
«С нетерпением ждём возможности их представить»: Тодд Говард прокомментировал потенциальные ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas
«Эта игра будет жить вечно»: фанатов The Witcher 3: Wild Hunt заворожила демонстрация амбициозного мода HD Reworked Project NextGen Edition 2026
Инсайдер: Fable выйдет одновременно на PC, Xbox и PS5, а порт Forza Horizon 6 «просто не готов»
Пиковый онлайн Steam впервые в истории превысил 42 миллиона человек
Теги: ролевая игра
rakshasa, odd compass studio, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.