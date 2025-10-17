Сегодня 17 октября 2025
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 — резус разочаровательный. Рецензия

 
Спустя годы нахождения в производственном аду, после отмены и затем возобновления разработки, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 всё же пришла к релизу. Мы уже ознакомились с долгостроем и можем смело сказать: сиквел превзошёл ожидания. Увы, со знаком «минус». Подробности — в рецензии
Жанр Экшен с элементами RPG
Издатель Paradox Interactive
Разработчик The Chinese Room
Минимальные требования Процессор Intel Core i3-8350K 4,0 ГГц / AMD Ryzen 3 3300X 3,8 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например, NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480, 30 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-12600K 3,7 ГГц / AMD Ryzen 5 5600X 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT, операционная система Windows 11
Дата выхода 21 октября 2025 года
Возрастной ценз От 18 лет
Локализация Текст
Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5
Первая Vampire: The Masquerade — Bloodlines — игра сложной судьбы. На релизе игроки столкнулись с ужасающим техническим состоянием (в наше время звучит как обычный релиз), которое не позволяло погрузиться в проект. Да ещё и внимание огромной части аудитории перехватила великая Half-Life 2, которая вышла встык с Bloodlines. Фиаско было сокрушительным, ответственную за разработку студию тут же распустили, а многострадальный проект вполне мог уйти в бездну забвения… Но вместо этого обрёл признание и культовый статус — ведь те немногие, что смогли продраться сквозь техническую сырость, увидели самый настоящий ролевой алмаз и понесли славу об этом остальным. Увидели самобытную, глубокую и увлекательную игру с потрясающе живыми и экстравагантными персонажами, да ещё и в такой любопытной вселенной. Хвалебный «сарафан» и поддержка фанатов, которые своими руками доводили техническое состояние проекта до ума, помогли Vampire: The Masquerade — Bloodlines обрести культовый статус. Захотелось продолжения.

Спустя двадцать один год этот момент настал — проделав нелёгкий путь, сиквел культовой классики со дня на день станет доступен игрокам. И как ни досадно это констатировать, но едва ли Bloodlines 2 станет признанной классикой. Сиквел — полная противоположность тому, чего ждали фанаты культовой первой части. Да и остальные поклонники ролевых игр или даже экшенов вряд ли найдут здесь что-то стоящее. В каждом элементе видны отпечатки кругов производственного ада, за которыми лишь изредка проглядывают следы действительно интересной игры…

Виды города, атмосферный снегопад и работа со светом действительно удались

#Продукт кровяной, не идентичный натуральному

Небольшое отступление. Я поклонница вселенной World of Darkness и, в частности, Vampire: The Masquerade. Не первый год участвую в настольных ролевых играх по этой системе в качестве игрока и ведущего. Как вы понимаете, я очень ждала Bloodlines 2, вместе с тем прекрасно осознавая, что все трудности в производстве игры неизбежно скажется на финальном качестве. Про тяготы разработки мой коллега Денис Щенников уже писал в предварительном обзоре, и там же он выразил опасения за качество финального продукта. Сейчас, после прохождения игры, они кажутся даже оптимистичными на фоне того, что в итоге получилось.

Пожалуй, главная проблема Bloodlines 2 в том, что она не особенно старается быть, собственно, Vampire: The Masquerade. Формальные атрибуты, конечно, на месте: кланы, термины, злачные места действия, свойственные вселенной. И, тем не менее, игра упускает самую суть «вампирской» основы. Скажем, между разными кланами, которые веками формировались под влиянием различных идей и принципов (зачастую прямо противоположных), должно быть хоть какое-то напряжение. Но не в Bloodlines 2: вне зависимости от выбранного исходного клана, абсолютно все вампиры индифферентны к вашим корням. Да что там — первый встреченный бессмертный, вне зависимости от ваших заслуг перед конкретным кланом, с радостью посвятит вас в таинства своих сородичей. И обучит буквально всем доступным клановым способностям, если вы сможете предоставить нужное количество валюты (крови определённых типов).

Древо (точнее, линии) прокачки предлагает исключительно боевые и стелс-опции — социальные возможности отсутствуют за ненадобностью

И совершенно не важно, какой клан вы выбираете в самом начале — в дальнейшем «сборку» можно будет практически полностью переделать под способности других клыкастых сородичей. Это будет дорого, ведь на способности иных кланов нужно потратить существенно больше очков навыков, но всё же вполне реально. Только представьте, как бы это выглядело, если бы Ласомбра и Тореадор спрятали за платным DLC, как изначально планировалось, а не включили в игру под давлением сообщества.

Поверхностная ролевая составляющая проявляется и в нарративе. Скажем, варианты реплик в диалогах, формально, указывают на то, что ответ окажет влияние на отношение персонажа к вам — в углу экрана появляется индикатор «персонаж боится» или «персонаж радуется». Но уже в следующей реплике собеседники забывают о колкой обиде или возникшей симпатии. Даже «ключевой» выбор в сюжетных сценах, который сулит кардинальное изменение в отношениях с персонажем, таковым не является. Смертельная обида может быть проговорена вслух, но на деле окажется лёгким недоразумением, которое не закроет для вас возможности взаимодействия с персонажем: побочные задания, навыки клана, беседы по душам — всё, что хотите, эти болванчики без памяти зла не держат.

Ещё одно ролевое упущение — в Bloodlines 2 нет возможности усиливать персонажей экипировкой, а огнестрельное и холодное оружие используются только как боевые расходники

#Клоунский маскарад

Беда с погружением и за пределами общения или прокачки. Даже за нарушение Маскарада — вампирского свода правил, запрещающего раскрывать себя перед смертными, — вас сильно не пожурят. Точнее, не так — последствий либо никаких, либо моментальные и самые суровые: если вы устроите совсем уж дикую бойню и вступите в открытую конфронтацию с полицией Сиэтла, то показатель нарушения Маскарада стремительно окажется на максимуме, а вас тут же усмирят колом в сердце. Избежать возмездия невозможно — как только индикатор выскочил в «красную» зону, анимацию расправы не остановить. Причём вас могут убить посреди освещённой улицы, полной копов и простых граждан — вот уж действительно, строгое соблюдение Маскарада.

Но если знать меру и просто побегать по округе с невероятной скоростью, «выпить» пару зевак на глазах у всех, сбежать от офицеров полиции, которые это всё видели и открыли огонь, но при всём этом не набрать максимума шкалы, то достаточно просто отсидеться в тёмном уголке пару десятков секунд. А затем спокойно выйти на свет уличных фонарей, где жизнь уже вернулась в обычное русло — даже полицейский, который только что видел вас в лицо, будет спокоен. А раз так, то можно продолжать свои похождения по улицам Сиэтла.

Когда шкала Маскарада в красной зоне, можно услышать вой полицейских сирен и шум вертолёта. Но ни того, ни другого вы не увидите

Удивительно, но непосредственно передвижение по городу — один из самых удачных элементов Bloodlines 2. В нашем распоряжении — высокие прыжки, подкаты, парение, ускорение, возможность пробегать небольшие отрезки по стенам вверх и цепляться за разные трубы, балконы и кондиционеры. Во время таких забегов даже проскакивает мысль: пусть из Bloodlines 2 и не вышло толковой ролевой игры, из неё мог бы получиться неплохой экшен в песочнице Сиэтла в духе Dying Light.

Мог бы… но город не располагает к таким развлечениям. Скажем, симуляция жизни будто бы в принципе отсутствует — одинаковые болванчики бессмысленно снуют по пустым улочкам, не создавая даже видимости быта. Да и активностями окружение не балует, разве что иногда случаются события «Резонанс крови». Они, в теории, должны добавить того самого ощущения живости мира, но делают только хуже, генерируя безумно абсурдные ситуации. Вот у гражданина возникли сложности с банкоматом: к нему можно подойти и спросить, как дела, на что последует самая «логичная» реакция — житель Сиэтла бросится на нас с кулаками… и тут же получит пулю от полицейского, который после столь вопиющего произвола просто вернёт оружие в кобуру и пойдёт по своим делам. Или, скажем, безобидный на вид парень в шапочке с помпоном попытается ограбить нас. Недюжинная смелость, учитывая, что прочие жители Сиэтла часто будут в страхе и воплях убегать от нас… вообще без причины. Кстати, о беге: если применить ускорение на улице, то вы сможете заметить, как вырастает не только ваша скорость, но и скорость вообще всего мира вокруг, включая комично тараторящую речь — довольно забавный технический «костыль». Как привязка скорости движения машины к кадровой частоте в гоночных играх, только очень плохо замаскированная.

На заданиях можно заметить, что в ключевую локацию ведёт несколько входов, но все, кроме одного, будут системно «заколочены». Следы изначально заложенной и нереализованной нелинейности

Даже любопытный вампирский фриран едва ли доведется часто задействовать, ведь дизайн мира не особенно к нему располагает — в отличие от уже упомянутой Dying Light, где архитектура и враги поощряют городской паркур, в Bloodlines 2 быстрее и проще бежать к своей цели по улице. Разве что в моментах, когда это необходимо по заданию, или вы просто хотите развлечь себя (а в этой игре — захотите), забег по крышам ночного города окажется довольно приятным опытом. А уж если попадётся какая-нибудь шпана, то ещё и подраться вдоволь получится.

#Кровь и кино

О том, что сама Bloodlines 2 куда уютнее чувствует себя в рамках экшена, чем RPG, говорит и боевая составляющая. Простая, но динамичная система ближнего боя, с возможностью использовать телекинез и вампирские способности, действительно удалась. Комбинации выходят зрелищные: разбиваете кулаком черепушку супостату, показываете средний палец (это часть классовой способности клана Бруха) бугаю с дробовиком, тот от злости выкидывает ствол и в ярости бежит на нас, но тут же встречает смертоносный заряд дроби из своего же ружья, которое мы быстро притянули к себе телекинезом. А потом можно с разгона ворваться в толпу оставшихся противников, протаранив одним супостатом пяток других, и закончить бой эффектным и мощным землетрясением, от которого бедолаги взмоют ввысь и тут же с силой будут вмяты в бетон.

В бою поле зрения расширяется до «рыбьего глаза», имитируя ощущение скакнувшего адреналина

И это только возможности в клане Бруха. Другие сообщества тоже не отстают и предлагают свои подходы к расправе над толпами врагов — скрытные или прямые, подчинение или обездвиживание, изолирование в карманном измерении или испуг до чёртиков, и много чего ещё. Но, увы, и здесь не всё гладко. Несмотря на общую динамичность, отдача от ударов всё же не так приятна, как рукопашка во многих других играх. Да и баланс потасовок настроен достаточно странно — сложность со временем повышается не за счёт новых вызовов и условий, а просто дополнительным «мясом» в драке, что, при здешних скоростях схваток, раздражает и утомляет.

К тому же битвы расставлены крайне неравномерно: то предстоит драться чуть ли не полчаса кряду, то битый час бродить по Сиэтлу без единого столкновения. Либо устаёшь от драк, либо начинаешь скучать без них. Ведь развлекаться в процессе прохождения местного сюжета запрещено самой Камарильей.

Дополнительные задания типовые: убей, принеси, останови нарушение Маскарада (само собой, нарушив его несколько раз в ходе выполнения миссии)

История Кочевницы (или Кочевника) Фаир, пробудившейся ото сна с голосом детектива-вампира Фабиана в голове, поначалу интригует. Вопросов уйма, тайны нарастают, да и мутные делишки высокопоставленных вампирских особ вызывают интерес… первый час. А затем вы внезапно начнёте осознавать: вам смертельно скучно. И не потому, что история как-то особенно плоха (она просто посредственная), а из-за абсолютно невыносимой, громоздкой подачи. Единственный инструмент придания глубины миру и персонажам — длинные, затянутые экспозиционные диалоги.

Из-за этой тяжеловесности страдает и потенциально интересный сценарный ход. Основная история развивается в двух временных линиях — в настоящем, где Фаир идёт к успеху, выполняя грязную и не очень работу для кланов и Принца Сиэтла; и в прошлом, где Фабиан пытается распутать клубок кровавых интриг. И обе линии, конечно же, имеют непосредственную связь, что, в теории, звучит многообещающе. На деле — переключения между героями обставлены топорно: вы просто идёте спать или теряете сознание по другой причине, и во сне видите воспоминания о бытности детектива. Да ещё и сами сегменты Фабиана длятся невозможно долго, а в них ничего толком не происходит. Это перегружает нарратив, расфокусирует повествование. А ещё за детектива предстоит немало побегать по городу, только вот способностей Фаир у него нет.

У Фабиана свои способности, ориентированные на социальное воздействие или, скажем, на общение с предметами. Но, увы, эти умения можно применять только в конкретных сюжетных ситуациях

Чем дольше играешь в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, тем сложнее становится продраться сквозь это нагромождение грузного и невыразительного сценария и недоделанных механик. А ведь иногда встречаются действительно занятные сегменты, впечатляющие своей задумкой и кинематографической зрелищностью. Жаль, но и они страдают от чрезмерной затянутости и технических проблем — анимации тел и лиц выглядят настолько неестественно и коряво, что серьёзные диалоги и сцены чаще вызывают ухмылку, чем сопереживание ситуации героев или погружение в происходящее.

Мимолётные проблески хороших идей скорее печалят, чем радуют. Ведь именно когда они появляются, осознаёшь: если бы полировке игры уделили ещё год, довели бы до ума темп повествования, выправили системы, отредактировали сценарий, убрали ролевые рудименты, отловили технические казусы, настроили экшен-сегменты — могла бы выйти если не культовая, то как минимум достойная игра во вселенной Vampire: The Masquerade. Вместо этого мы получили до смешного нескладный проект, который не преуспевает ни в одной из намеченных творческих целей, и оставляет после себя лишь горькое разочарование.

Достоинства:

  • любопытные задумки для некоторых сюжетных уровней;
  • отдельные визуальные планы очень симпатичны;
  • боевая система и динамичное управление персонажем реализованы неплохо…

Недостатки:

  • …впрочем, и в этих аспектах многое ощущается сырым;
  • пустая и унылая ролевая система;
  • история прямолинейна и попросту неинтересна, а действующие в ней герои одномерны и скучны;
  • абсолютно «мёртвый» Сиэтл, в котором нечем заняться;
  • посредственное техническое исполнение.

Графика

Визуальная часть, особенно в статичных планах — наиболее удачная часть игры. Сиэтл атмосферный, интерьеры разных злачных мест обладают своим характером, да и световые акценты расставлены выразительно.

Но если выходить за пределы неподвижной картинки, то всё становится куда хуже: топорные и рваные анимации, эффект «зловещей долины» и совершенно неуместные выражения лиц в роликах и диалогах — всё это рушит погружение.

Звук

Аудиодизайн, хоть иногда и создаёт комичные казусы вроде невидимых вертолётов и полицейских машин, или двигающих губами, но абсолютно немых завсегдатаев баров, в целом находится на приличном уровне качества, особенно в боевых сценах.

Актёры озвучания явно стараются, даже с откровенно слабым материалом на руках.

Вполне удовлетворительна и музыка, мотивы которой отчасти вдохновлены темами из первой игры. Но и запоминающейся её тоже не назвать.

Одиночная игра

Топорная и скучная игра, у которой не получается быть ни хорошим экшеном, ни увлекательной RPG.

Оценочное время прохождения

15-20 часов на основную кампанию. Ощущаются как 150-200.

Коллективная игра

Не предусмотрена. А жаль, в Counter-Strike во вселенной «Маскарада» я бы поиграла.

Общее впечатление

Невыразительный, сырой и просто скучный «проходняк», не способный хоть в чём-то дотянуться до культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines. Или стать просто хорошей игрой, безотносительно своего предшественника и связанных с цифрой «2» в названии ожиданий.

Оценка: 5,0/10

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
