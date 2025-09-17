Сегодня 17 сентября 2025
Paradox добавила возмутившие фанатов платные кланы в стандартное издание Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и анонсировала два сюжетных DLC

Издатель Paradox Interactive и разработчики из британской студии The Chinese Room анонсировали обещанные изменения для урегулирования скандала вокруг платных кланов в вампирском ролевом экшене Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

Источник изображений: Paradox Interactive

Источник изображений: Paradox Interactive

Напомним, Bloodlines 2 предложит шесть вампирских кланов (Бруха, Вентру, Бану Хаким, Тремеры, Ласомбра, Тореадор), однако два последних оказались эксклюзивами дополнения Shadows & Silk, которое входит в премиальное издание игры.

Как стало известно, теперь кланы Ласомбра и Тореадор входят в состав основной игры и будут доступны для всех покупателей Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Анонс сопровождался новым обзорным трейлером.

На замену Shadows & Silk в составе премиального издания Bloodlines 2 придут два пострелизных сюжетных дополнения — Loose Cannon (выйдет во втором квартале 2026 года) и The Flower & the Flame (третий квартал 2026-го).

Loose Cannon расскажет историю бесконечной погони шерифа клана Бруха по имени Бенни, а сюжет The Flower & the Flame посвящён легендарному пути примогена клана Тореадор, Изабеллы, к созданию её мрачного шедевра.

Наполнение разных изданий Bloodlines 2

Наполнение разных изданий Bloodlines 2

«Мы благодарим сообщество за искренние отзывы о Bloodlines 2 и премиальном издании игры. Эти отзывы ясно дали понять: Ласомбра и Тореадор должны быть частью базовой версии, и мы это реализуем», — заверил исполнительный продюсер Марко Берманн (Marco Behrmann).

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет 21 октября на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игрокам достанется роль древнего вампира Фаир, в голове которого «поселился» вампирский детектив Фабиен из клана Малкавианов.

