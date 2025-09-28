Dying Light: The Beast — свобода или клетка? Рецензия

Жанр Экшен Издатель Techland Разработчик Techland Минимальные требования Процессор Intel Core i5-13400F 2,5 ГГц / AMD Ryzen 7 5800X 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon 5500 XT, 70 Гбайт на SSD-накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-13500 2,5 ГГц / AMD Ryzen 7 7700 3,8 ГГц,16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3070 TI / AMD Radeon RX 6750 Дата выхода 18 сентября 2025 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Звук и текст Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 Официальный сайт

Играли на PC

Пока мир тринадцать лет горел в пламени зомби-апокалипсиса, Кайл Крейн был узником зловещей лаборатории, где его подвергали бесчеловечным экспериментам, истязая тело и разум. Но вот герою наконец представился шанс сбежать от монстров в больничных халатах — прорвавшись через медицинские коридоры и вражьи заслоны, Кайл, впервые за долгие годы, увидел солнечный свет.

Манящая свобода подождёт — сначала надо поквитаться с тем, по чьей воле его мучили всё это время. Его цель — Барон, под пятой которого находится некогда цветущий туристический городок Кастор-Вудс. На пути к отмщению, само собой, не обойдётся без препон и суровых испытаний — найдутся и помощники из числа местных, которые тоже не в восторге от тирана. Но, разумеется, сначала им потребуется содействие в делах насущных, а потом уже будет охота на зловредного гада. К счастью, Кайлу не привыкать оказывать услуги незнакомцам, чинить генераторы и установки, неистово лупить зомби садовым и слесарным инвентарём, и, разумеется, демонстрировать исключительное мастерство влёта в толпу с двух ног…

⇡#Дожить до раскачки

Если вы знакомы с серией Dying Light, то её игровой цикл не станет для вас сюрпризом. Действие разворачивается в открытой «песочнице», населённой алчущими плоти зомби, охочими до наживы бандитами и простыми людьми, что пытаются выжить в мире после конца света. В ходе сюжетных коллизий, а также мелких или серьёзных поручений, нам предстоит обстоятельно оббегать весь Кастор-Вудс — вдоль и поперёк, снизу доверху, от самых темных дворов-колодцев до сияющих на закатном солнце шпилей, суровых промзон, лесных чащ и пасторальных деревенских пейзажей. И приготовьтесь запоминать маршруты, ведь быстрого перемещения в The Beast нет.

Да и зачем оно, если общая площадь местности не такая уж и большая, а исключительно динамичное и эффектное перемещение во всех плоскостях приносит только радость и само по себе является игрой в игре. Паркур — главный способ передвижения, если вы не хотите стать перекусом живых мертвецов. И насколько же зрелищными могут быть здешние фриран-связки: перепрыгиваете через зомби, цепляетесь за вывеску, с неё влетаете в окно дома, пулей проноситесь сквозь заброшенную квартиру, выпрыгиваете из окна третьего этажа, приземляетесь через кувырок, пробегаете над толпой зомби по стене, а затем пролетаете половину улицы с помощью крюка. Обычный вторник Крейна.

Свобода перемещения пьянит, а широкий набор движений и инструментов порождает желание безостановочно экспериментировать, импровизировать и находить новые интересные подходы к пробежкам по городу. Я вот открыла довольно хитрый способ уходить от ночных погонь по прямой: делаете прыжок, втыкаете крюк в землю, притягиваетесь, приземляетесь с кувырком и с помощью ускорения, которое даёт способность «второе дыхание» (открывается в меню прокачки), отрываетесь даже от самых стремительных тварей в игре.

Жаль, до возможности исполнять подобные акробатические этюды ещё надо докачаться, а в The Beast это процесс небыстрый. Да и вообще, стоит выйти на тропу сюжета, как запал свободы передвижения гасят довольно унылые заскриптованные связки действий, в ходе которых приходится монотонно ползать по карнизам или карабкаться по окрашенным (хотя бы не в жёлтый) секциям скал. Эксперименты в таких сегментах не приветствуются совсем — стоит вам хоть чуть-чуть отойти от плана гейм-дизайнеров, и, например, прыгнуть на активную трубу не под тем углом или не с того места, как Кайл беспомощно уткнётся в неё носом и полетит вниз, вынуждая начинать скучную последовательность сначала. Или же вы можете найти проход, сквозь который протагонист абсолютно точно может протиснуться, но даже не попытается. А всё потому, что этот проход будет использован позже в заставке… Увы, в подобные рамки сюжет (и некоторые побочные миссии) загоняет довольно часто, буквально убивая набранный кураж.

Dying Light: The Beast вообще любит поначалу разбивать надежды на веселье. Скажем, в первые часы у Кайла настолько мало выносливости и здоровья, что он выдыхается уже после двух взмахов лопатой, а регулярно слушать одышку и терять контроль над героем просто утомляет. На нервы действуют и задания: предстоит чинить генераторы, протаскивать кабели, искать ключ для клапанов и проводить другие ремонтные работы — сегменты скучноватые, довольно затянутые и монотонные. Словно понимая это, главный герой в одной из сценок в сердцах выпалит: «Пережил конец света, чтобы стать сантехником!»

Другое спорное решение гейм-дизайна — разделение Кастор-Вудс на зоны разного уровня. На бумаге концепция понятна: чтобы спокойно находиться в конкретной зоне, Кайлу нужно соответствовать требованиям по прокачке. Только вот на практике условная разница едва ли заметна, и случайно забредя в локацию не по уровню, вы едва ли почувствуете критическую сложность — разве что игра будет назойливо напоминать, что вам сюда ещё рано, а рядовые зомби станут излишне крепкими. Но несоответствие в уровне Крейна и местности не помешало мне выполнить пару сюжетных заданий (которые, кстати, тоже имеют рекомендованный уровень) в опасных зонах. Выглядит всё это не как обоснованный игровой ход, а как искусственное и плохо скрытое ограничение, чтобы пользователь исследовал карту так, как задумали разработчики.

⇡#Охота на химер

Сюжет утомительно долго запрягает и делает всё возможное, чтобы вам захотелось закрыть игру насовсем. Что было бы большой ошибкой, ведь стоит истории слегка разогнаться и уйти из области симулятора электрика, как перед нами разворачивается действительно напряженное действо, полное интриг, эффектного экшена, вероломных предательств и сюжетных тайн, связанных в том числе и с главным героем.

По ДНК протагониста гуляют частицы вируса, уничтожившего цивилизацию, но Крейн не превращается в безвольного монстра… Вместо этого он может ненадолго принимать звериную форму, в которой способен порвать голыми руками целую толпу кусак. И эту мощь можно увеличить. Так, помимо Барона, целями Кайла станут химеры — особо опасные зомби-мутанты, битвы с которыми дадут герою возможность стать ещё сильнее. Эти схватки частенько оказываются серьёзным испытанием с необычными условиями. Боссы-мутанты могут быть как обычной горой опасного «мяса», так и ловкими и прыгучими тварями, которых надо выслеживать по звуку. А ещё есть бой, где химеру не видно до са́мого контакта, и чтобы не получать от неё безответный урон, монстра надо постоянно высвечивать УФ-фонарем.

Но и в обычном обличье Кайл способен задать трёпку врагам, особенно прокачав парочку-другую боевых навыков и повысив запас выносливости. И как же сочно начнёт ощущаться боевая система — каждое соприкосновение оружия с гнилой тушкой имеет приятную отдачу и, пожалуй, одну из самых натуралистичных систем визуальной регистрации попаданий. Ударом кувалды, например, можно разворотить лицо, обнажив содержимое черепной коробки, от взмахов топора остаются огромные раны, из которых вываливаются внутренности, а попадание киркой по хребту оставит на спине зомби зияющую дыру с торчащим из неё позвоночником. Да ещё и на каждый удар супостаты довольно реалистично реагируют, отшатываясь или отлетая в направлении, соответствующем полученному импульсу.

И, конечно, вы всегда можете прибегнуть к огнестрелу, которого в игре предостаточно — разве что патронов на всё постоянно не хватает. А для тихих операций подойдут лук и метательные ножи. Да и паркур нам не только для перемещения, но и чтобы делать эффектные дропкики в толпу заражённых, красиво пробивать с ноги, перепрыгивая препятствия, или же обыденно крошить черепа ботинком. Словом, боевых возможностей уйма!

И они, вместе с отличной системой передвижения и, в целом, неплохим сюжетом, побочными активностями и интересными боями с боссами делают Dying Light: The Beast достойной частью серии. И даже линейная «клетка», в которую нас периодически бросают разработчики, не способна убить тот искренний восторг от свободных пробежек по крышам города, опасных и эффектных пируэтов, и напряжённых стычек с легионами живой мертвечины.

Достоинства:

паркур стал ещё «тактильнее», а носиться по городу во всех плоскостях необычайно весело;

исключительно приятная боевая система с сочной и натуралистичной регистрацией повреждений;

схватки с химерами удачно разбавляют паркур и обычный зомби-экшен;

сюжет способен преподнести парочку неожиданных поворотов.

Недостатки:

из-за множества искусственных барьеров первые пять-шесть часов игры нужно просто пережить;

в некоторых сюжетных заданиях наблюдается очевидный и несомненный перебор со скучными линейными секциями.

Графика Виды Кастор-Вудс и окрестностей живописны, да и проработка вглубь впечатляет: даже какая-нибудь заброшенная квартира может побаловать деталями, рассказывающими мини-историю. А какие закаты и рассветы — лепота! Звук Удары, выстрелы, контакт с поверхностями, рёв монстров и хрипы зомби — звуковое сопровождение идеально погружает в процесс аннигиляции живых мертвецов. Присутствует довольно неплохая русская озвучка — не без технических и художественных огрехов, но с душой и экспрессией. «Зараза!» в исполнении Всеволода Кузнецова узнаётся моментально. Музыка удалась: цепляющий лейтмотив, развивающийся от сегмента к сегменту, постоянно держит в напряжении и превосходно соответствует вектору истории. Одиночная игра Динамичный экшен с сочной боевой системой и лихим паркуром, но невыносимыми начальными часами. Оценочное время прохождения Если паркурить строго по сюжету, то финальные титры вы увидите уже спустя пятнадцать-двадцать часов. А чтобы глубже погрузиться в мир игры, найти все тайники, выполнить все дополнительные задания и просто изучить каждую крышу города, то приготовьте часов сорок, не меньше. Коллективная игра Носиться по Кастор-Вудс и устраивать набеги на орды зомби можно в компании друзей или случайных геймеров. Также, в сложных сегментах, вы можете бросить клич о помощи, на который отзовутся (или нет) другие игроки. Общее впечатление Dying Light: The Beast довольно долго запрягает, поначалу удушая скучными сюжетными задачами и искусственно ограничивая нас. Но стоит лишь вырваться из оков первых нескольких часов, как «Зверь» раскрывается во всей красе, оборачиваясь динамичным, напряжённым и увлекательным экшеном с отменным паркуром.

Оценка: 7,5/10

