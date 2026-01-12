Сегодня 12 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники iPhone Air 2 попробует решить проблему а...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

iPhone Air 2 попробует решить проблему автономности с помощью тонкого дисплея

Феномен условной популярности сверхтонкого Apple iPhone Air оставил двойственное впечатление. С одной стороны, на этапе обзоров смартфон пользовался повышенным интересом аудитории. С другой стороны, купить его решились немногие, и Apple якобы даже резко сократила объёмы производства модели. От iPhone Air второго поколения источники ожидают улучшений как минимум на одном направлении.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Прежде всего, южнокорейское издание The Elec сообщает, что технологией изготовления дисплея CoE со смартфоном второго поколения поделится первый складной iPhone, позволив одновременно сократить толщину панели, снизить энергопотребление и улучшить видимость в условиях яркого солнечного освещения. Формально, все эти изменения благотворно скажутся на времени работы iPhone Air 2 от батареи, поскольку смартфон первого поколения удручает некоторых пользователей именно с этой точки зрения.

Более тонкая панель дисплея теоретически позволила бы разместить в корпусе более ёмкую батарею, но о таком изменении пока остаётся только гадать. Зато сразу несколько источников отмечают, что во втором поколении iPhone Air может обзавестись и второй камерой — предположительно, сверхширокоугольной. По информации Bloomberg, смартфон второго поколения может получить и экономичный 2-нм процессор. Пока мнения расходятся в той части, будет ли Apple представлять второе поколение iPhone Air в текущем году, либо подождёт до следующего. Пожалуй, нужно ещё как-то решить проблему наличия только одного динамика, и сверхтонкий смартфон Apple в новом поколении сможет более стойко переживать критику.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Стало известно, над чем работает Apple: недорогая Vision Air, складной iPhone и не только
Антирекорд Apple: iPhone Air за десять недель с покупки теряет почти половину стоимости
После провала iPhone Air китайские бренды передумали выпускать сверхтонкие смартфоны
Мировые продажи смартфонов выросли на 2 % за год: каждый пятый аппарат — iPhone
Смартфоны Poco M8 5G и Poco M8 Pro 5G с ярким дизайном и чипами Qualcomm поступили в глобальную продажу
Власти Индии собираются требовать от производителей смартфонов раскрывать исходный программный код
Теги: apple, apple iphone, iphone air, смартфон
apple, apple iphone, iphone air, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.