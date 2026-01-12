iPhone Air 2 попробует решить проблему автономности с помощью тонкого дисплея

Феномен условной популярности сверхтонкого Apple iPhone Air оставил двойственное впечатление. С одной стороны, на этапе обзоров смартфон пользовался повышенным интересом аудитории. С другой стороны, купить его решились немногие, и Apple якобы даже резко сократила объёмы производства модели. От iPhone Air второго поколения источники ожидают улучшений как минимум на одном направлении.

Прежде всего, южнокорейское издание The Elec сообщает, что технологией изготовления дисплея CoE со смартфоном второго поколения поделится первый складной iPhone, позволив одновременно сократить толщину панели, снизить энергопотребление и улучшить видимость в условиях яркого солнечного освещения. Формально, все эти изменения благотворно скажутся на времени работы iPhone Air 2 от батареи, поскольку смартфон первого поколения удручает некоторых пользователей именно с этой точки зрения.

Более тонкая панель дисплея теоретически позволила бы разместить в корпусе более ёмкую батарею, но о таком изменении пока остаётся только гадать. Зато сразу несколько источников отмечают, что во втором поколении iPhone Air может обзавестись и второй камерой — предположительно, сверхширокоугольной. По информации Bloomberg, смартфон второго поколения может получить и экономичный 2-нм процессор. Пока мнения расходятся в той части, будет ли Apple представлять второе поколение iPhone Air в текущем году, либо подождёт до следующего. Пожалуй, нужно ещё как-то решить проблему наличия только одного динамика, и сверхтонкий смартфон Apple в новом поколении сможет более стойко переживать критику.