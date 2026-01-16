Репортаж со стенда MSI на выставке CES 2026: от тонких и лёгких Prestige до сверхмощных Raider

На CES 2026 компания MSI в очередной раз попыталась закрепить мысль о том, что является производителем не только громоздких игровых ноутбуков, но и тонких рабочих систем. На стенде рядом оказались полностью обновлённая линейка Prestige для бизнеса и работы, «народные» Modern S и свежие игровые модели Raider, Stealth и Crosshair с переработанными корпусами. Новинки перешли на новые процессоры Intel и AMD, но этим изменения не ограничились.

Prestige 14 AI+ и Prestige 16 AI+ — это классические бизнес-ноутбуки и воплощение концепции «легко, тонко и дорого». Корпус полностью выполнен из алюминия, масса 14-дюймовой модели составляет всего 1,32 кг, а 16-дюймовой — 1,59 кг при толщине от 11,9 мм. Новинки построены на новейших процессорах Intel Core Ultra поколения Panther Lake вплоть до Core Ultra X9 388H с интегрированной графикой Arc B390, которая позволяет работать не только с офисными, но и с творческими задачами, а также запускать современные игры.

Ноутбуки оснащаются до 64 Гбайт оперативной памяти LPDDR5x и твердотельными накопителями PCIe 4.0. Экран здесь тоже продвинутый — OLED: у старшей версии заявлена 2,8K-панель (2880 × 1800 пикселей) с VRR в диапазоне 48–120 Гц и 100-% охватом цветового пространства DCI-P3, а также пониженным уровнем синего излучения и отсутствием мерцания. Впечатляет и автономность: батарея на 81 Вт·ч обеспечивает до 30 часов воспроизведения видео (по данным MSI), а быстрая зарядка Power Delivery позволяет восполнить 50 % заряда всего за полчаса.

Ключевая фишка новой линейки Prestige — Action Touchpad: увеличенная на 53 % сенсорная площадка с настраиваемыми «зонами действий» для быстрых регулировок (громкость, яркость, прокрутка таймлайна, запуск приложений). Также отмечаются расширенные средства безопасности: TPM 2.0, сканер отпечатков пальцев, ИК-камера с автоматической блокировкой при уходе пользователя. Интерфейсы тоже самые современные — два Thunderbolt 4, HDMI 2.1 (до 8K@60 Гц), USB-A, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Prestige 14 Flip AI+ и Prestige 16 Flip AI+ дополняют линейку форм-фактором 2-в-1: здесь используются сенсорные OLED-дисплеи, раскрывающиеся на 360°, и поддержка фирменного цифрового пера MSI Nano Pen, которое удобно хранится в корпусе. Стилус быстро заряжается (15 секунд обеспечивают до 45 минут работы) и интегрирован с Microsoft Copilot — всё это делает «флипы» выбором для тех, кто работает с графикой или предпочитает рукописные пометки.

Prestige 13 AI+ — самая лёгкая модель серии: 13,3-дюймовый ноутбук массой 899 г в магниево-алюминиевом корпусе. По сути, это ультрамобильная рабочая машина с упором на производительность, автономность и безопасность. Здесь предлагаются процессоры вплоть до Intel Core Ultra 9 386H, OLED-экран 2,8K, память LPDDR5x до 64 Гбайт, SSD с интерфейсом PCIe 4.0, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Ноутбуки Modern 14S AI+ и Modern 16S AI+ созданы для повседневных задач и массового сегмента, но по уровню материалов и оснащения вплотную приближены к бизнес-классу. Здесь используются процессоры вплоть до Intel Core Ultra 7 355, предусмотрены два слота DDR5 (до 32 Гбайт), накопитель PCIe 4.0, IPS-матрицы FHD+ (1920 × 1200 пикселей) с частотой до 120 Гц или опциональный OLED. Батарея — 60 Вт·ч с быстрой зарядкой, а по мобильности MSI обещает тонкий корпус (от 11,1 мм) и массу порядка 1,5 кг у 14-дюймовой версии. Есть всё необходимое для работы и повседневного использования: Wi-Fi 6E, Ethernet, microSD, HDMI 2.1, двойной USB-C (Power Delivery и видео), TPM 2.0 и ИК-камера с шторкой. Эти ноутбуки предлагают узнаваемый дизайн, быструю работу и достойную автономность при доступной цене.

MSI Raider 16 Max HX — новый флагман для геймеров и представителей творческих профессий, а также первый в мире ноутбук с совокупной мощностью системы до 300 Вт при полной нагрузке, из которых 175 Вт приходится на GeForce RTX 5090 или RTX 5080, а ещё 125 Вт — на процессор Intel семейства Core Ultra 200HX.

Для эффективного охлаждения используется система Cooler Boost Trinity: три вентилятора, шесть тепловых трубок, пять выходных каналов и инновационный термоинтерфейс. При этом корпус удалось сделать компактнее, что никак не сказалось на возможностях апгрейда: внутри предусмотрены два слота для модулей памяти DDR5-7200 (до 128 Гбайт) и два слота M.2 для SSD (PCIe 5.0 и 4.0).

Экран — 16-дюймовый QHD+ (2560 × 1600 пикселей) OLED с частотой 240 Гц и сертификациями DisplayHDR True Black 1000 и SGS Eye Care. Ёмкость батареи составляет 90 Вт·ч. Клавиатура SteelSeries с RGB-подсветкой каждой клавиши, поддержка Wi-Fi 7 и SD Express — всё для современных требований к киберспорту и творчеству.

Raider 16 HX выглядит как модель «чуть ниже по рангу», но с тем же духом: мощнейший процессор Intel Core Ultra 200HX, GeForce вплоть до мобильной RTX 5080, экран QHD+ 240 Гц (OLED или IPS — в зависимости от версии), батарея на 90 Вт·ч и богатый набор портов, включая Thunderbolt 4 (PD 3.1) и HDMI 2.1. Если Max — демонстрация предельной мощности, то Raider 16 HX — более рациональный вариант в той же категории.

Raider A16 HX — решение для тех, кто хочет ту же философию, но на платформе AMD: вплоть до Ryzen 9 9955HX и RTX 5090, а также 16-дюймовый QHD+ IPS-дисплей с частотой 240 Гц, до 96 Гбайт DDR5, два слота под SSD (PCIe 5.0 и 4.0) и пара USB4 Type-C с поддержкой Power Delivery 3.1 (совместимы с Thunderbolt 4).

Stealth 16 AI+ — «тонкий хищник», который MSI позиционирует как баланс портативности и производительности, отмечая также, что этот ноутбук удостоен награды CES Innovation Award. Толщина — от 16,65 мм, масса — около 1,99 кг, батарея — 90 Вт·ч. Внутри — Intel Core Ultra 300H (Panther Lake) и RTX 5000, а экран — 16-дюймовый QHD+ OLED с частотой 240 Гц и сертификацией VESA DisplayHDR True Black 600. По портам тоже без компромиссов: Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 и RJ-45 — редкий набор для столь тонкого корпуса.

Crosshair 16 Max HX и Crosshair 16 HX — более «боевой» и визуально агрессивный вариант с механистическими мотивами в дизайне и RGB-подсветкой. Версия Max HX получила процессор Intel Core Ultra 200HX и RTX 5070, а также OLED-панель QHD+ 165 Гц (опционально) и повышенную суммарную мощность до 200 Вт благодаря технологии OverBoost. В компоновке подчёркивается более удобная разводка кабелей за счёт переноса части разъёмов на тыльную панель, а также усиленное охлаждение Cooler Boost с четырьмя вентиляционными каналами.

Crosshair 16 HX выглядит «переходной» моделью: вплоть до Core i9-14900HX и RTX 5070, QHD+ IPS-дисплей с частотой 240 Гц, батарея на 80 Вт·ч и более простая, четырёхзонная подсветка клавиатуры.

Линейка MSI на CES 2026 получилась весьма широкой, но при этом цельной: Prestige — для бизнеса с максимальной мобильностью, автономностью, защитой и премиум-функциями вроде Action Touchpad и Nano Pen. Серия Modern S предлагает в массовом сегменте то, что обычно ждут от более дорогих моделей. А игровая часть делится на три характера — «максимальная мощь» Raider, «тонкая производительность» Stealth и «яркий боевой стиль» Crosshair. И если раньше MSI чаще ассоциировалась с «геймерскими кирпичами», то теперь компания явно хочет, чтобы её воспринимали как производителя полноценной линейки — от ультралёгких 13-дюймовых решений до 16-дюймовых систем с потолком мощности в сотни ватт.