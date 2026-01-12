Масштабная китайская консолидация: Realme вернулась «под крыло» Oppo и интегрировалась с OnePlus

В начале 2026 года компания Realme официально вернулась в группу Oppo в качестве суббренда и интегрировалась с другим суббрендом — OnePlus. Реструктуризация призвана укрепить конкурентоспособность за счёт совместного использования ресурсов и скоординированной стратегии брендов в условиях растущего давления на цепочку поставок и усиления рыночной конкуренции.

После реинтеграции Realme в Oppo основатель и генеральный директор Скай Ли (Sky Li) продолжит курировать деятельность суббрендов группы, а Луис Ли (Louis Li) останется президентом OnePlus China. В дальнейшем Oppo, Realme и OnePlus будут применять дифференцированные стратегии. OnePlus сосредоточится на китайском рынке и отдельных зарубежных онлайн-каналах, в то время как за международные рынки будут отвечать Realme и Oppo.

Компания Realme, основанная в 2018 году Скаем Ли, ранее занимавшим должность вице-президента Oppo, быстро расширилась благодаря ставке на электронную коммерцию, с упором на развивающиеся рынки, такие как Индия и Юго-Восточная Азия. За 37 месяцев бренд достиг совокупных продаж в 100 млн смартфонов, войдя в число самых быстрорастущих мировых производителей смартфонов. Но в последнее время годы Realme испытывала трудности в Китае и столкнулась с усилением конкуренции за рубежом. В первой половине 2025 года бренд отгрузил около 20 млн смартфонов, заняв десятое место в мире.

OnePlus, вернувшаяся в состав Oppo в 2021 году, может служить успешным примером интеграции. Сделав ставку на требовательных к производительности пользователей и геймеров, OnePlus показала рост продаж на 42,3 % в годовом исчислении в 2025 году, чему способствовал скачок спроса со стороны молодых пользователей. Возвращение Realme рассматривается как попытка Oppo повторить стратегию интеграции OnePlus, одновременно сократив внутренние затраты ресурсов, вызванные дублированием позиционирования брендов.

Ещё одним ключевым фактором стал рост стоимости компонентов. Цены на критически важные компоненты, такие как память, выросли с 2025 года, и в ближайшем будущем продолжат дорожать, что особенно повлияет на прибыль от продажи смартфонов среднего и низкого ценового сегмента.

Консолидация суббрендов Oppo направлена ​​на объединение ресурсов исследований и разработок, цепочки поставок и послепродажного обслуживания для повышения общей операционной устойчивости. За счёт интеграции суббрендов Oppo стремится повысить дифференциацию продукции и ценовое покрытие на мировых рынках, одновременно укрепляя конкурентоспособность в ключевых регионах, включая Индию, Юго-Восточную Азию и Европу.

Отраслевые аналитики отмечают, что производители, неспособные повысить эффективность за счёт интеграции брендов и продуктовых линеек, будут испытывать серьёзные трудности. По мере замедления глобального роста рынка смартфонов и вступления в фазу структурной перестройки потребительский спрос становится все более сегментированным и все более ориентированным на премиум-устройства, что усиливает конкуренцию между брендами.