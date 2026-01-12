Великобритания запустила расследование по поводу «отвратительных» порнографических дипфейков от Grok в соцсети X

Сегодня британское Управление связи (Office of Communications, Ofcom) начало расследование с целью определить, нарушают ли созданные в соцсети X с помощью чат-бота Grok AI дипфейки сексуального характера законы Великобритании. На прошлой неделе премьер-министр страны Кир Стармер (Keir Starmer) назвал изображения, созданные Grok, «отвратительными» и «незаконными».

«Поступили сообщения о том, что аккаунт чат-бота Grok AI на платформе X используется для создания и распространения изображений людей без одежды — что может быть расценено как злоупотребление интимными изображениями или порнография — и изображений детей сексуального характера, которые могут быть расценены как материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми», — говорится в заявлении Ofcom.

На вопрос о возможности запрета X в Великобритании, министр по делам бизнеса Питер Кайл (Peter Kyle) ответил: «Да, конечно», уточнив, что такие действия входят в компетенцию Ofcom. Другие британские официальные лица приветствуют официальное расследование Ofcom и ожидают его быстрого завершения.

Создание или распространение интимных изображений или материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми, без согласия пользователя, включая изображения сексуального характера, созданные с помощью ИИ, является незаконным в Великобритании. Кроме того, технологические платформы должны предотвращать доступ британских пользователей к незаконному контенту и удалять его, как только им станет известно о нем.

В официальном заявлении Ofcom сказано, что в наиболее серьёзных случаях несоблюдения законов Великобритании Управление связи может обратиться в суд с требованием обязать «платёжных провайдеров или рекламодателей отозвать свои услуги с платформы» или обязать интернет-провайдеров заблокировать доступ к сервису.

Представитель соцсети X ранее заявил, что платформа принимает меры против незаконного контента, включая материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми, путём его удаления, постоянной блокировки аккаунтов и сотрудничества с местными органами власти и правоохранительными органами по мере необходимости.

«Любой, кто использует Grok или побуждает его к созданию незаконного контента, столкнётся с теми же последствиями, что и при загрузке незаконного контента», — говорится в заявлении компании. Кроме того, X заявила, что запросы на изображения с раздеванием людей доступны только для платных пользователей.

Соцсеть X подверглась осуждению и в других странах из-за возможности создания сексуального контента. Французские чиновники обратились в прокуратуру и регулирующие органы, назвав контент «явно незаконным», а индийские власти потребовали официальных объяснений от руководства компании.