Сегодня 12 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Великобритания запустила расследование п...
реклама
Новости Software

Великобритания запустила расследование по поводу «отвратительных» порнографических дипфейков от Grok в соцсети X

Сегодня британское Управление связи (Office of Communications, Ofcom) начало расследование с целью определить, нарушают ли созданные в соцсети X с помощью чат-бота Grok AI дипфейки сексуального характера законы Великобритании. На прошлой неделе премьер-министр страны Кир Стармер (Keir Starmer) назвал изображения, созданные Grok, «отвратительными» и «незаконными».

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

«Поступили сообщения о том, что аккаунт чат-бота Grok AI на платформе X используется для создания и распространения изображений людей без одежды — что может быть расценено как злоупотребление интимными изображениями или порнография — и изображений детей сексуального характера, которые могут быть расценены как материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми», — говорится в заявлении Ofcom.

На вопрос о возможности запрета X в Великобритании, министр по делам бизнеса Питер Кайл (Peter Kyle) ответил: «Да, конечно», уточнив, что такие действия входят в компетенцию Ofcom. Другие британские официальные лица приветствуют официальное расследование Ofcom и ожидают его быстрого завершения.

Создание или распространение интимных изображений или материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми, без согласия пользователя, включая изображения сексуального характера, созданные с помощью ИИ, является незаконным в Великобритании. Кроме того, технологические платформы должны предотвращать доступ британских пользователей к незаконному контенту и удалять его, как только им станет известно о нем.

В официальном заявлении Ofcom сказано, что в наиболее серьёзных случаях несоблюдения законов Великобритании Управление связи может обратиться в суд с требованием обязать «платёжных провайдеров или рекламодателей отозвать свои услуги с платформы» или обязать интернет-провайдеров заблокировать доступ к сервису.

Представитель соцсети X ранее заявил, что платформа принимает меры против незаконного контента, включая материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми, путём его удаления, постоянной блокировки аккаунтов и сотрудничества с местными органами власти и правоохранительными органами по мере необходимости.

«Любой, кто использует Grok или побуждает его к созданию незаконного контента, столкнётся с теми же последствиями, что и при загрузке незаконного контента», — говорится в заявлении компании. Кроме того, X заявила, что запросы на изображения с раздеванием людей доступны только для платных пользователей.

Соцсеть X подверглась осуждению и в других странах из-за возможности создания сексуального контента. Французские чиновники обратились в прокуратуру и регулирующие органы, назвав контент «явно незаконным», а индийские власти потребовали официальных объяснений от руководства компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
После наплыва обнаженки Grok отключил генерацию изображений для большинства пользователей
ЕС обязал соцсеть X продлить сроки хранения документов Grok из-за скандала
Регуляторы накинулись на Grok, когда он научился «раздевать» людей до белья
Google спрятала ИИ-обзоры с «тревожными» медицинскими рекомендациями
Китайские разработчики ИИ признают, что в ближайшие несколько лет им вряд ли удастся опередить США
Google сделала рекламу в своих ИИ-инструментах для шоппинга более персонализированной
Теги: grok, twitter, сексуальный контент, порнография, дипфейки
grok, соцсеть x, twitter, сексуальный контент, порнография, дипфейки
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.