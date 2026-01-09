После наплыва обнаженки Grok отключил генерацию изображений для большинства пользователей

После шквала критики и угроз штрафа, а также возможной блокировки со стороны регулирующих органов по всему миру из-за использования ИИ-чат-бота Grok для создания изображений сексуального характера и насилия, стартап xAI Илона Маска (Elon Musk) отключил функцию генерации изображений по запросу для большинства пользователей, сообщил ресурс The Guardian.

Согласно исследованию The Guardian, Grok использовался для создания порнографических видеороликов с участием женщин без их согласия, а также генерации изображений женщин со сценами насилия и убийства.

В соцсети X в аккаунте Grok сообщается, что «создание и редактирование изображений в настоящее время ограничено платными подписчиками». Это означает, что ситуация взята под контроль, поскольку платные подписчики предоставляют стартапу свои данные и информацию о кредитных картах, и их можно идентифицировать в случае неправомерного использования функции генерирования изображений.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Keir Starmer) потребовал, чтобы соцсеть X «взяла под контроль» поток созданных с помощью ИИ фотографий частично одетых женщин и детей на платформе, назвав этот контент «позорным» и «отвратительным» и пригрозив принять жёсткие меры против платформы.

Стармер заявил, что заручился поддержкой телеком-регулятора Великобритании Ofcom в отношении принятия мер в связи с этим. «Это незаконно. Мы не собираемся это терпеть. Я попросил рассмотреть все варианты. Это отвратительно. X должна взять себя в руки и удалить этот материал. Мы примем меры, потому что это просто недопустимо», — добавил он.

The Guardian отметил, что Маск неоднократно сталкивался с публичными призывами удалить или ограничить функцию генерации изображений Grok, но до сих пор никаких действий по этому поводу не предпринимал.