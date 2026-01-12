Новым президентом Meta✴ станет бывшая советница Трампа и сотрудница Буша

Дина Пауэлл Маккормик (Dina Powell McCormick) станет новым президентом и вице-председателем совета директоров Meta✴. Она войдёт в состав управленческой команды Meta✴ и будет помогать в разработке и реализации стратегии компании. Ранее Пауэлл Маккормик занимала должность заместителя советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа (Donald Trump), а также работала в администрации президента Джорджа Буша-младшего (George W. Bush).

В понедельник компания Meta✴ объявила о назначении Дины Пауэлл Маккормик президентом и вице-председателем совета директоров. Ранее она уже входила в совет директоров Meta✴ в апреле, но ушла в отставку в декабре, согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В своей новой роли, как сообщила Meta✴, Пауэлл Маккормик войдёт в состав управленческой команды компании и будет помогать в разработке и реализации стратегии.

«Опыт Дины на самых высоких уровнях глобальных финансов в сочетании с обширными связями по всему миру делает её уникально подходящей для того, чтобы помочь Meta✴ управлять следующим этапом роста в качестве президента и вице-председателя компании», — заявил генеральный директор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg).

Пауэлл Маккормик стала вторым бывшим сотрудником администрации Трампа, которого Meta✴ наняла за последние недели. Ранее в этом месяце компания сообщила о найме нового главного юрисконсульта, Кертиса Джозефа Махони (Curtis Joseph Mahoney), который ранее занимал должность заместителя торгового представителя США во время первого срока Трампа.

«Поздравляю Дину Пауэлл Маккормик, которая только что была назначена новым президентом Meta✴. Отличный выбор Марка Зи!!! Она фантастический и очень талантливый человек, которая с силой и отличием служила администрации Трампа!», — прокомментировал назначение Пауэлл Маккормик президент Трамп в социальной сети Truth Social.

Пауэлл Маккормик также 16 лет занимала руководящие должности в Goldman Sachs, а до недавнего времени работала исполнительным директором в BDT & MSD Partners.