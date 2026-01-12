Сегодня 13 января 2026
Disco Elysium, Blue Prince, Return of the Obra Dinn и многие другие: фестиваль детективов в Steam предлагает отправиться на поиски скидок

В соответствии с представленным прошедшим летом расписанием 12 января в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал первый тематический фестиваль образца 2026 года — «Фестиваль детективов в Steam» (Steam Detective Fest).

Источник изображения: ZA/UM

Источник изображения: ZA/UM

Как можно догадаться по названию, «Фестиваль детективов в Steam» предложит сэкономить на играх, посвящённых раскрытию запутанных дел — от таинственно исчезнувших кораблей до преступлений семидесятых.

«Все детективные игры разные: среди них есть и головоломки, и психологические триллеры, и приключения в духе Лавкрафта. Доставайте лупу и отправляйтесь на поиски скидок», — напоминает Valve.

Всего в «Фестивале детективов в Steam» участвует более тысячи проектов, включая ещё не вышедшие. Часть предложений фигурирует в приуроченном к старту акции тематическом трейлере (прикреплён выше).

Полный список игр-участников доступен на странице фестиваля, а самые интересные из них мы приводим ниже:

Источник изображения: Fireshine Games

Источник изображения: Fireshine Games

«Фестиваль детективов в Steam» продлится ровно неделю и закончится в следующий понедельник, 19 января. Далее на очереди — фестиваль настольных игр (с 26 января по 2 февраля) и фокус-фестиваль печатания (с 5 по 9 февраля).

Традиционный фестиваль демоверсий «Играм быть» образца начала года на этот раз пройдёт с 23 февраля по 2 марта, а с 19 по 26 марта в Steam ожидается (как всегда) масштабная весенняя распродажа.

steam, valve
