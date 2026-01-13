Seagate выпустила жёсткие диски объёмом 32 Тбайт: 10 пластин, HAMR и CMR-запись по цене от $700

Компания Seagate сообщила о начале глобальных поставок очень ёмких жёстких дисков серий Exos, SkyHawk AI и IronWolf Pro объёмом 32 Тбайт. Рекомендованная розничная цена модели SkyHawk AI объёмом 32 Тбайт составляет $699,99, модели Exos того же объёма — $729,99, а модель IronWolf Pro оценивается производителем в $849,99.

В качестве ключевых особенностей HDD SkyHawk AI 32TB производитель выделяет оптимизированную архитектуру записи CMR для систем сетевой видеорегистрации с поддержкой ИИ и приложений безопасности на периферии сети. Накопитель поддерживает до 10 000 часов записи и аналитики с нагрузкой, в три раза превышающей показатели стандартных видеонакопителей. HDD поставляется с утилитой мониторинга состояния SkyHawk Health Management. Для SkyHawk AI 32TB заявлены 5-летняя ограниченная гарантия и 3 года услуг по восстановлению данных.

Для IronWolf Pro объёмом 32 Тбайт заявляется производительность NAS корпоративного уровня с технологией записи CMR и прошивкой AgileArray для круглосуточной работы. Модель позиционируется как решение для профессионалов в области создания контента, малого и среднего бизнеса, а также локальных рабочих нагрузок ИИ. Жёсткий диск имеет рейтинг рабочей нагрузки 550 Тбайт в год. HDD поставляется с утилитой мониторинга IronWolf Health Management, получил 5-летнюю ограниченную гарантию и предлагает 3 года сервиса по восстановлению данных.

Для жёсткого диска Exos объёмом 32 Тбайт заявлены лучшие в отрасли показатели ёмкости и энергоэффективности для облачных и корпоративных центров обработки данных. Плотность размещения данных достигает 3 Тбайт на пластину. HDD разработан для нагрузок ИИ, больших данных и гипермасштабируемых рабочих сценариев. Накопитель на 90 % состоит из проверенных компонентов, обеспечивающих надёжную и долговременную работу, а также устойчивую эксплуатацию. На него предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия.