Сегодня 13 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости жесткие диски, системы хранения данных, ... Seagate выпустила жёсткие диски объёмом ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Seagate выпустила жёсткие диски объёмом 32 Тбайт: 10 пластин, HAMR и CMR-запись по цене от $700

Компания Seagate сообщила о начале глобальных поставок очень ёмких жёстких дисков серий Exos, SkyHawk AI и IronWolf Pro объёмом 32 Тбайт. Рекомендованная розничная цена модели SkyHawk AI объёмом 32 Тбайт составляет $699,99, модели Exos того же объёма — $729,99, а модель IronWolf Pro оценивается производителем в $849,99.

Источник изображения: Seagate

Источник изображения: Seagate

В качестве ключевых особенностей HDD SkyHawk AI 32TB производитель выделяет оптимизированную архитектуру записи CMR для систем сетевой видеорегистрации с поддержкой ИИ и приложений безопасности на периферии сети. Накопитель поддерживает до 10 000 часов записи и аналитики с нагрузкой, в три раза превышающей показатели стандартных видеонакопителей. HDD поставляется с утилитой мониторинга состояния SkyHawk Health Management. Для SkyHawk AI 32TB заявлены 5-летняя ограниченная гарантия и 3 года услуг по восстановлению данных.

Для IronWolf Pro объёмом 32 Тбайт заявляется производительность NAS корпоративного уровня с технологией записи CMR и прошивкой AgileArray для круглосуточной работы. Модель позиционируется как решение для профессионалов в области создания контента, малого и среднего бизнеса, а также локальных рабочих нагрузок ИИ. Жёсткий диск имеет рейтинг рабочей нагрузки 550 Тбайт в год. HDD поставляется с утилитой мониторинга IronWolf Health Management, получил 5-летнюю ограниченную гарантию и предлагает 3 года сервиса по восстановлению данных.

Для жёсткого диска Exos объёмом 32 Тбайт заявлены лучшие в отрасли показатели ёмкости и энергоэффективности для облачных и корпоративных центров обработки данных. Плотность размещения данных достигает 3 Тбайт на пластину. HDD разработан для нагрузок ИИ, больших данных и гипермасштабируемых рабочих сценариев. Накопитель на 90 % состоит из проверенных компонентов, обеспечивающих надёжную и долговременную работу, а также устойчивую эксплуатацию. На него предоставляется 5-летняя ограниченная гарантия.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Легендарный создатель 3,5-дюймовых HDD вернулся и представил на CES 2026 флешки и не только
Seagate создала магнитный диск на 6,9 Тбайт — из таких можно создать HDD на 55–69 Тбайт
Seagate подключилась к сбору сливок с ИИ-бума — серверная выручка взлетела на 34 %
Большой адронный коллайдер наработал миллион терабайт данных — и скоро выдаст ещё больше
Жёсткие диски начали дорожать вслед за SSD, но здесь виноват не только ИИ
По-настоящему вечная память вышла за пределы лаборатории — 5D-кристаллы на 360 Тбайт попробуют применить в ЦОД
Теги: жёсткий диск, hdd, seagate
жёсткий диск, hdd, seagate
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.