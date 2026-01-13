Линус Торвальдс попробовал силы в «вайб-кодинге» — написанных ИИ код попал в новый проект

В свой последний личный проект создатель Linux и Git Линус Торвальдс (Linus Torvalds) включил фрагмент кода, «написанный в основном с помощью вайб-кодинга» с помощью искусственного интеллекта — ко всему проекту сразу это не относится, подчеркнул он.

В рождественские каникулы Торвальдс иногда разрабатывает проекты как хобби. В прошлом году он собирал гитарные «примочки», а в этом году создал программный инструмент AudioNoise, который назвал «ещё одним прикольным репозиторием для гитарных „примочек“» — он генерирует случайные цифровые звуковые эффекты, но, конечно, не относится в профессиональным высококачественным инструментам.

В файле README репозитория этого проекта Торвальдс указал, что средство визуализации на Python создано преимущественно с помощью «вайб-кодинга», потому что об аналоговых фильтрах автор знает больше, чем о Python. Сначала он собирался заняться поиском образцов в профильных сообществах, а потом решил обойтись без посредников и открыл среду программирования Google Antigravity — логично предположить, что код ему генерировала модель Gemini, хотя данная среда поддерживает подключение и других.

Линус Торвальдс и раньше давал комментарии по написанию программного кода с участием ИИ. Он положительно отзывался об этих инструментах как о средствах для поддержки кода — анализа и автоматической проверки патчей. Сейчас же Торвальдс решил прибегнуть и к генерации фрагмента, связанного с визуализацией данных, только потому, что Python не является его основной специализацией, а тратить время на поиск по форумам и ресурсам вроде StackOverflow ему просто не хотелось.