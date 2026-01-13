Сегодня 13 января 2026
Лунный туризм приближается к реальности — американский стартап открыл бронирование номеров на Луне от $250 000

Молодая компания Galactic Resource Utilization Space (GRU Space) объявила о начале приёма депозитов за бронирование гостиничных номеров на поверхности Луны, предлагая потенциальным клиентам внести суммы от $250 000 до $1 000 000 для участия в одной из первых миссий на спутник. Проект обещают реализовать в течение шести лет с момента запуска программы, заявляя о стремлении сделать космические путешествия доступными для любителей космоса.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT 5.2/3DNews

Основатель компании GRU Space — Скайлер Чан (Skyler Chan), недавний выпускник Калифорнийского университета в Беркли (University of California, Berkeley). Во время стажировки в компании Tesla он пришёл к выводу, что космические программы далеки от широкой публики: их развивают государственные структуры с крупным капиталом, преследуя цели, малоинтересные для массового бизнеса. Лунный туризм, по мнению Чана, способен демократизировать космические миссии.

Помимо Скайлера, в компании GRU Space работает ещё один сотрудник. Однако это не помешало стартапу привлечь внушительный начальный капитал от инвестгруппы Y Combinator для оформления проекта и развития бизнеса.

«Я понял, что родился в то время, когда мы действительно можем выйти за пределы планеты, и это, пожалуй, самое значимое, что может сделать человек в наше время, — сказал Чан. — Поэтому я занялся созданием необходимых систем и технологий, которые обеспечат это будущее. Именно это побудило меня поступить в Беркли на факультет электротехники и компьютерных наук».

В целом проект компании предполагает создание комплекса обитаемых модулей на Луне, кульминацией которого станет гостиница, вдохновлённая земной архитектурой. По замыслу её можно сравнить с такими сооружениями, как Palace of the Fine Arts в Сан-Франциско. По словам представителей GRU Space, инфраструктура будет развиваться поэтапно — от демонстрационных миссий по строительству до полноценной базы для космического туризма.

Источник изображения: GRU Space

Первый демонстрационный полёт запланирован на 2029 год. В его рамках на борту коммерческого спускаемого аппарата будет доставлен 10-кг модуль. Целью испытаний станет проверка ряда полимеров в составе «лунных кирпичей» из местного реголита, а также развёртывание демонстрационной надувной конструкции. В 2031 году компания планирует разместить надувной модуль в одной из лунных расщелин. Первый жилой модуль на четыре человека предполагается создать к 2032 году, и места в нём уже доступны для бронирования. В дальнейшем компания намерена построить на Луне подобие полноценного отеля, используя преимущественно местные материалы.

Аналогичная схема в перспективе может быть реализована и на Марсе. Отели, по замыслу GRU Space, станут центрами кристаллизации планетарной инфраструктуры сначала на Луне, а затем и на Красной планете. Корабли, считает Скайлер Чан, не предназначены для постоянной жизни вдали от дома: это лишь средства доставки, которые люди покидают по прибытии, чтобы двигаться дальше — строить дома, дороги и всё необходимое для жизни на новом месте.

