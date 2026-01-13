Амбициозный симулятор бога Masters of Albion от создателя Fable и Black & White выйдет уже скоро, но лишь в раннем доступе — новый трейлер и дата релиза

Британская студия 22cans под руководством создателя Black & White и Fable Питера Молиньё (Peter Molyneux) объявила точную дату выхода своего амбициозного симулятора бога Masters of Albion.

Напомним, Masters of Albion была представлена со сцены шоу Opening Night Live ещё в августе 2024 года и официальных сроков выхода не имела. С тех пор об игре ничего слышно не было, однако долго релиз ждать не придётся.

Как стало известно, Masters of Albion поступит в продажу 22 апреля 2026 года эксклюзивно для ПК (Steam), но не целиком, а лишь в формате раннего доступа. Анонс сопровождался трёхминутным геймплейным трейлером.

События Masters of Albion развернутся в Альбионе. В мир возвращается магия, угрожая уничтожить основы общества. Игрокам предстоит разгадать тайну магов, победить скрывающегося в тени врага и покорить волшебство, которое может погубить всех.

Управляя божественной рукой, днём пользователям предстоит развивать поселение Окридж и выполнять квесты, а ночью — защищать его от нападения разнообразных монстров (тролли, зомби, оборотни).

Скриншоты

Обещают возможность «сотворить что угодно» (еду, одежду, броню, оружие), опцию прямого управления людьми и животными, новаторскую систему строительства и богатый открытый мир. Игрокам также позволят пинать куриц.

Новый релиз позиционируется как гибрид идей Dungeon Keeper, Black & White и Fable, а также кульминация творческого пути Молиньё. Ранее разработчик назвал Masters of Albion своей последней игрой и шансом восстановить репутацию.