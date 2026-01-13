Сегодня 13 января 2026
Samsung представила самый недорогой 5G-смартфон с шестилетней поддержкой

Если бы Samsung следовала устоявшемуся в последние годы расписанию, то уже в конце января дебютировала бы очередная флагманская линейка смартфонов Galaxy S26. Но корейский производитель в последний момент был вынужден изменить свои планы и перенести анонс на более поздний срок. А пробел он решил заполнить самой недорогой моделью с 5G.

Источник изображения: samsung.com

Источник изображения: samsung.com

В таиландском разделе официального сайта Samsung появился смартфон Galaxy A07 5G — он идентичен базовой модели с поддержкой сетей только четвёртого поколения, но производитель указал несколько положительных изменений. К примеру, частота обновления 6,7-дюймового экрана выросла с 90 до 120 Гц, его яркость составляет до 800 кд/м², правда, не самый эстетичный каплеобразный вырез в верхней части остался на месте.

Важным нововведением стала обещанная Samsung поддержка шести крупных обновлений ОС: смартфон выходит в продажу с Android 16 и интерфейсной надстройкой One UI 8, то есть последней у него будет условная Android 22. Для сравнения, Samsung Galaxy A06 5G получит лишь четыре года обновлений, и даже флагманский OnePlus 15 будет поддерживаться меньше. Вслед за предшественником Galaxy A07 5G располагает процессором MediaTek Dimensity 6300, доступны конфигурации с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти, а от 64 Гбайт на встроенном накопителе производитель решил отказаться — только 128 Гбайт. Плюс поддержка карт microSD ёмкостью до 2 Тбайт. На месте остался аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

По сравнению с Galaxy A06 5G новый смартфон почти не изменился внешне, хотя боковая рамка осталась прежней, иначе стал выглядеть основной блок камер, а сами камеры, включая основную 50-мегапиксельную, никуда не делись. Доступны чёрная и сиреневая расцветки. Смартфон Samsung Galaxy A07 5G в варианте с 4 Гбайт памяти оценили в 5499 тайских бат ($175), а версию с 6 Гбайт — в 5999 бат ($190).

Источник:

