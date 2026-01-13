Китай собрался заполнить орбиту 200 000 интернет-спутников — чтобы  переплюнуть Starlink

Успехи компании SpaceX по созданию масштабной сети интернет-спутников Starlink пугают и раздражают соперников как внутри США, так и на международной арене. Опасаться действительно есть чего — орбита и рабочие частоты не безграничны. Когда у конкурентов появятся ресурсы для развёртывания альтернативных спутниковых группировок, то ни первого, ни второго может уже не остаться. В этой ситуации необходимо занимать участки как можно раньше, чем Китай и начал активно заниматься.

Как оказалось, накануне Нового года китайские компании подали заявки в Международный союз электросвязи (ITU), предполагая разместить на низкой околоземной орбите более 200 000 интернет-спутников. Этот шаг отражает намерение Пекина значительно расширить своё присутствие в космической связной инфраструктуре, одновременно усилив конкуренцию с другими странами, прежде всего с Соединёнными Штатами.

Основные проекты, указанные в заявках, — CTC-1 и CTC-2, каждый из которых включает по 96 714 спутников. Они были представлены недавно созданным Институтом использования радиочастотного спектра и технологических инноваций (Institute of Radio Spectrum Utilization and Technological Innovation), зарегистрированным в провинции Хэбэй. Регистрация института состоялась 30 декабря 2025 года — на следующий день после подачи заявок в ITU.

Добавим, что новый институт создан с участием профильных государственных органов, научных организаций и коммерческих компаний. Он будет функционировать как междисциплинарный орган, отвечающий за координацию, исследования и разработку решений в сфере связи.

Можно заметить, что эти без преувеличения грандиозные планы на китайские созвездия спутников связи поданы на фоне критики группировки Starlink компании Илона Маска. Маска есть за что критиковать. Ему принадлежит группировка из нескольких тысяч аппаратов и она будет расширена до 15 000 спутников к 2031 году и до 30 000 в последующие годы, если последнее расширение будет одобрено FCC.

По словам китайских представителей, спутники Starlink представляют физическую угрозу для китайских космических аппаратов, что, в общем-то, особенно не нужно доказывать — рискованные манёвры не новость, как и спонтанное разрушение аппаратов по тем или иным причинам. В начале этого года Starlink начала снижать орбиту ряда спутников в ответ на якобы её критику Китаем в ООН 29 декабря 2025 года. При этом на фоне критики проталкивать планы на развёртывание кратно большего числа аппаратов на орбите — это очевидный двойной стандарт. Но понять Китай можно: не застолбишь орбиты и частоты сегодня, завтра останешься ни с чем. А ещё где-то в сторонке заплакали радиоастрономы, услышав такие новости, ведь это станет приговором земным радионаблюдениям.