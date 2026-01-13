Американцы взбунтовались против ЦОД: протесты уже похоронили 25 дата-центров

По оценкам Goldman Sachs, в этом году инвесторы будут готовы направить более $500 млрд на строительство новых ЦОД в США, однако их владельцы сталкиваются с новой проблемой — ростом протестов со стороны местных жителей против возведения таких объектов. Только в прошлом году по этой причине были отменены проекты по строительству 25 центров обработки данных.

В общей сложности эти ЦОД могли бы потреблять до 4,7 ГВт электроэнергии, как отмечает Heatmap со ссылкой на собственное исследование. Примечательно, что ещё несколько лет назад случаи отмены строительства крупных инфраструктурных объектов из-за протестов местного населения были значительно более редкими. Американские граждане не только выступают против строительства новых электростанций из-за их потенциального воздействия на окружающую среду, но и сомневаются в необходимости столь активного развития профильной инфраструктуры.

Как гласит источник, из 770 проектов по строительству ЦОД в США с протестами со стороны населения сталкиваются не менее 99. В стадии строительства в настоящее время находятся около 200 центров обработки данных. По имеющейся статистике, около 40 % проектов ЦОД, встретивших противодействие местных жителей, в итоге не воплощаются в жизнь.

Темпы развития вычислительной инфраструктуры в США требуют ввода новых генерирующих мощностей. В прошлом году объёмы потребления электроэнергии со стороны ЦОД выросли на 22 %, по данным S&P Global. Согласно прогнозам, в ближайшие десять лет энергопотребление американских ЦОД удвоится или даже утроится. При этом количество протестов против строительства подобных объектов за последние 12 месяцев выросло в четыре раза. Некоторые эксперты считают, что до конечной реализации дойдёт не более 10 % запланированных к вводу в строй ЦОД.

Прошлое полугодие характеризовалось особенно заметным ростом протестов. Из 25 отменённых в США проектов по строительству ЦОД на второе полугодие пришёлся 21. Местных жителей чаще всего беспокоит рост потребления воды из локальных коммунальных сетей, возникающий при строительстве по соседству крупных энергетических объектов. Эта причина в 40 % случаев становится решающей при отмене проектов по возведению ЦОД в США. Рост энергопотребления в регионе и цен на электроэнергию следуют за проблемами с водоснабжением в перечне причин для протеста, а замыкает его обеспокоенность повышением уровня шума в окрестностях. Всё чаще застройщикам ЦОД приходится задумываться и о вводе в эксплуатацию выделенных электростанций для их энергоснабжения.

Интересно, что в Техасе, где потребности строящихся ЦОД в электроэнергии оцениваются в 150 ГВт, пока не был отменён ни один проект по причине протестов населения, хотя это можно объяснить и сложностью соответствующих процедур. Основная часть отменённых проектов по строительству ЦОД сосредоточена вдоль восточного побережья США и на Среднем Западе. В некоторых регионах страны местные власти даже готовят инициативы о полном запрете строительства новых центров обработки данных на соответствующих территориях.