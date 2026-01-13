Анонсирован фэнтезийный ролевой экшен о борьбе орков и людей Orken — смесь Dark Souls, Mass Effect и Hi-Fi Rush

Немецкая арт-студия Sixmorevodka, известная по работе над иллюстрациями для League of Legends, решила взяться за создание видеоигр. Дебютным проектом компании станет фэнтезийный ролевой экшен Orken.

Orken позиционируется как «неандертальский вестерн», приземлённая интерпретация противостояния орков и людей. Игрокам достанется роль юного воина Колтека (Coltec) из клана Хар (Khar), который отправляется на поиски похищенного друга.

Игрокам предстоит собрать союзников, покорить неизведанные земли, освоить мощные боевые способности, спасти друга и раскрыть ужасную судьбу, которая вскоре постигнет родину орков Эдом (Edom).

Скриншоты

По словам разработчиков из сербской Demagog Studio (The Cub), Orken — смесь Dark Souls и Dragon’s Dogma (сражения с расходом выносливости), Mass Effect (повествование с упором на персонажах) и Hi-Fi Rush (визуальный стиль).

Обещают сфокусированную боевую систему, выбор в диалогах и реакцию персонажей на решения игрока, прокачку героя и способностей, а также основанный на творчестве Sixmorevodka мир. Поддержка русского языка не заявлена.

Анонс Orken сопровождался полутораминутным геймплейным трейлером (прикреплён выше). Сроки выхода не уточняются, но уже 26 февраля в сервисе Steam увидит свет публичная демоверсия игры.

Orken является частью одноимённой медиафраншизы (романы, комиксы, настольные игры, аудиопостановки), на развитие которой Sixmorevodka планирует собирать деньги через Kickstarter. Кампания также стартует 26 февраля.